El Amorebieta pone la mira en la Copa Mireya López Tras eludir la pelea por el descenso, los zornotzarras apuntan ahora al torneo copero PERU OLAZABAL Amorebieta Lunes, 29 abril 2019, 20:32

El Amorebieta está realizando una segunda vuelta de ensueño. Los azules, que terminaron la primera mitda de la Liga en puestos de descenso, han sabido levantarse y formar una escuadra sólida y fiable. De hecho, tienen los terceros mejores registros del grupo desde la jornada 19 (31 puntos), solo por detrás del Racing de Santander (35) y la UD Logroñés (34). Esta dinámica tan positiva ha hecho que el conjunto zornotzarra se olvide ya de la lucha por eludir el descenso para centrarse en metas más altas: según la nueva normativa, si mantienen la novena posición, se clasificarían para la Copa del Rey.

Los pupilos de Íñigo Vélez vencieron el pasado sábado a la Cultural de Durango por 3-0. Los de Urritxe sentenciaron así a sus vecinos, que ya solo optan al puesto de play out, que tienen todavía a ocho puntos de distancia. Sin embargo, el conjunto zornotzarra sí que ha cumplido con el objetivo de la permanencia, ya que a falta de tres jornadas se sitúan catorce puntos por encima del descenso directo. Todavía no han librado matemáticamente el play-out, que lo ocupa el Real Unión, pero los azules deberían vivir una hecatombre para caer hasta esa posición. Los irundarras poseen nueve puntos menos que los azules, pero tienen a favor el average particular. Los fronterizos tendrían que vencer en todos sus compromisos y el Amorebieta no tendría que sumar ningún punto más en lo que resta de campeonato para verse con la soga al cuello. Una situación muy improbable teniendo en cuenta que existen cinco equipos entre los vizcaínos y los gipuzkoanos.

Asimismo, la RFEF ha aprobado este lunes el nuevo formato copero por el que se participarán los siete mejores equipos de cada grupo de la categoría de bronce, a excepción de los filiales, como ya sucedía en la actualidad. En estos momentos, hay tres 'segundos equipos' por delante del Amorebieta en la tabla: Oviedo Vetusta, Bilbao Athletic y Sporting de Gijón B. Esta nueva estructura clasifica al Racing de Santander, Mirandés, UD Logroñés, Barakaldo, Leioa, al propio Amorebieta y al Langreo para la primera fase de esta competición, tal y como establece la clasificación tras esta 35ª jornada. Sería la sexta vez en la historia que los azules tienen la oportunidad de participar en el torneo del 'KO'.

La nueva Copa dará comienzo en enero del próximo año y la disputarán un total de 116 participantes: los 20 equipos de Primera División, los 22 de Segunda, los siete mejores equipos de cada uno de los cuatro grupos de Segunda B, los 18 campeones de Tercera, los 14 mejores segundos de esta categoría, los cuatro semifinalistas de la Copa Federación y diez equipos de Preferente. Estos últimos deberán hacer frente a una ronda previa. El resto comenzará desde el mismo punto de partida y todas las eliminatorias serán a partido único en el campo del club de menos categoría hasta semifinales.