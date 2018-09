El Amorebieta respira a costa de la Gimnástica de Torrelavega Lance del partido en El Malecón. / Luis Palomeque Gimnástica 1 - 2 Amorebieta El conjunto vizcaíno suma su primera victoria en liga y toma algo de distancia con la cola de la tabla IBONE ARMESTO Torrelavega Domingo, 23 septiembre 2018, 21:04

El Amorebieta sumó su primera victoria de la temporada en su visita a los campos de El Malecón, dejando muy tocado a un rival directo en su lucha por la permanencia (1-2). En un partido que se decidió en la primera parte y en acciones a balón parado, el conjunto vizcaíno supo aprovechar los errores del equipo local para sumar tres puntos que le permiten tomar algo de distancia con la cola de tabla.

Así, el primer tiempo fue un partido clásico de dos equipos que juegan con la presión y la ansiedad de no haber conseguido todavía ninguna victoria. El técnico vizcaíno hizo algunas variaciones en su once inicial respecto al que venía jugando en las primeras jornadas de liga, haciendo debutar en la categoría al portero Magunagoitia y dando entrada al central Aitor Arregui, tras recuperarse de la lesión que le había tenido apartado de los terrenos de juego.

1 Gimnástica Álex Ruiz, Camus, Luis Alberto, Cristian Moreno (Fer 55'), Fermín (Alberto 82'), Cusi, Vitienes, Palazuelos (Barbero 67'), Víctor, Rozas, Primo. 2 Amorebieta Magunagoitia, Murgoitio, Simic, Arregui, Aurtenetxe, Martins, Aitor Ortega, Mújica (Pacheco 77'), Iturraspe (Zarrabeitia 71'), Iker Bilbao (Del Olmo 84'), Tascón. goles. 1-0 Palazuelos (min. 20), 1-1 Aitor Ortega (min. 38), 1-2 Iker Bilbao (min. 44). árbitro: Garcés Bargada (Colegio Navarro). Amonestó a Vitienes, Luis Alberto, Víctor Fernández, Cusi y Albero por la Gimnástica; y a Simic, Aitor Arregui, éste expulsado por doble amarilla en el 85', Mújica, Aitor Ortega y Aurtenetxe por el Amorebieta. incidencias: El Malecón, unos 2.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por la golfita torrelaveguense Celia Barquín, asesinada esta semana en Estados Unidos.

De esta forma, prácticamente todo el juego se desarrolló en el centro del campo en un choque donde, a pesar de los tres goles, las oportunidades brillaron por ausencia. Y es que los tres llegaron en acciones a balón parado. Así pues, no tuvieron que intervenir apenas los guardametas en los primeros veinte minutos, en los que solo destacaron un disparo flojo de Vitienes tras una combinación con Primo por parte local; y un tiro lejano de Mújica que se fue por encima del larguero.

Fue entonces cuando llegó el jarro de agua fría para el conjunto vizcaíno. Rubén Palazuelo remató de cabeza una falta botada por Borja Camus, poniendo en la escuadra su buen testarazo, imparable para Magunagoitia. Hasta pudo hacer el 2-0 el conjunto cántabro solo cuatro minutos después, con un lanzamiento de falta con el que Cusi rozó el palo.

Yendo por detrás en el marcador, y sin otra alternativa, el Amorebieta adelantó líneas y se fue en busca del empate, aunque prácticamente sin crear peligro. De este modo, tuvo que agarrarse al balón parado para empatar. Cristian Moreno derribó a Andoni Tascón dentro del área y Aitor Ortega devolvió la igualada desde el punto de penalti, engañando a un Álex Ruiz que se lanzó al lado contrario al elegido por el entonces interior izquierdo del Amorebieta.

Parecía que el partido se iba a ir con empate en el marcador al descanso, pero antes llegó el segundo gol del Amorebieta, prácticamente en la última jugada del primer tiempo. Y por supuesto, también en una acción a balón parado. Servido desde el córner, y tras un despeje en primera instancia de la defensa torrelaveguense, Aurtenetxe disparó desde la frontal un balón que acabó desviado por Iker Bilbao desde el área pequeña, despistando a un Álex Ruiz que no pudo hacer nada por evitar el gol visitante.

La segunda parte no tuvo demasiada historia. Fue un querer y no poder de una Gimnástica que salió a intentar buscar la remontada, pero que apenas puso en apuros a la portería de un Amorebieta que pudo sentenciar el encuentro en algún contraataque. La Gimnástica lo intentó de todas las maneras posibles, pero chocó una y otra vez con un Amorebieta perfectamente plantado en el campo y que solo sufrió, y no en demasía, en los últimos minutos del encuentro, cuando se quedó con un hombre menos por la expulsión de su central Aitor Arregui.