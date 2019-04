El Amorebieta se enfrenta al líder sin Soberón Borja Agudo Racing - Amorebieta El club zornotzarra no puede hacer frente a los 50.000 euros que el Racing exige para que el delantero cántabro vuelva a pisar El Sardinero PERU OLAZABAL Amorebieta Sábado, 20 abril 2019, 16:59

Dos de los tres mejores conjuntos de esta segunda vuelta se verán las caras en esta jornada 34. El Amorebieta visita El Sardinero este domingo a las 18:00 horas, donde el Racing de Santander se ha mantenido invicto durante toda la temporada. No obstante, los azules acumulan una gran racha de siete encuentros consecutivos sin conocer la derrota a domicilio, por lo que afrontan este duro enfrentamiento en un momento idóneo. Íñigo Vélez confía en las posibilidades de los suyos y afirma sin ningún temor que «vamos a ganar». El duelo, además de por todos los alicientes que tiene de por sí, estará marcado por la ausencia de Mario Soberón, tras ejecutar su club de procedencia la conocida como 'clausula del miedo' de una manera un tanto particular.

El delantero, que recaló en la entidad azulo cedido por el Racing de Santander, no podrá disputar «el partido más importante», tal y como él mismo lo considera. En el contrato del préstamo, el club cántabro añadió que el punta solo podría jugar frente a ellos si el cuadro zornotzarra pagaba 50.000€, pero «el Amorebieta no está para pagar 50.000€», ha refrendado Íñigo Vélez. «El chaval está ilusionado con jugar en Santander y para nosotros es muy importante. No entiendo muy bien que el Racing no le permita jugar», ha ampliado el míster. Soberón arguyó que «ni jugándonos el descenso el Amorebieta pudiera pagar».

Los goles de Soberón han ayudado a que el Amorebieta sea el tercer mejor equipo de esta segunda vuelta. Ha cosechado 27 puntos de los 42 posibles y solo los dos pesos pesados de este grupo han obtenido mejores números en este periodo: Racing (33) y UD Logroñés (28). El cuadro zornotzarra viene de empatar a cero frente al Izarra, en un encuentro en el que «el equipo hizo algo más que para empatar solo», en palabras de su técnico. Al Amorebieta le cuesta más sacar resultados beneficiosos en Urritxe, pero son el sexto mejor visitante del grupo con 23 puntos en su haber. Asimismo, ha encarrilado siete duelos consecutivos sin perder, al firmar cuatro triunfos y tres empates. «Tenemos una seguridad en nosotros mismos que se refleja en los últimos resultados», apunta Vélez.

No obstante, tendrán delante al mejor equipo de esta categoría. Es el líder incontestable del grupo con 74 puntos. Domina prácticamente todos los registros y en casa son infranqueables. Ha ganado catorce encuentros y ha empatado otros dos en El Sardinero. Vélez considera que éste es, a priori, el partido más complicado de toda la temporada pero, al mismo tiempo, indica que está «tranquilo por lo que me transmite el equipo, por la ilusión que tiene, por cómo ha jugado en los últimos partidos y porque tenemos definido muy claro lo que vamos a hacer».

En el partido de la primera vuelta disputado en Urritxe, los azules pusieron contra las cuerdas a los cántabros, a pesar de que éstos se acabaron imponiendo por 1-3. «El equipo no mereció perder», recuerda el entrenador gasteizarra. Aunque reconoce que el Racing dispone de «jugadores de calidad que pueden decidir el partido». Según el técnico de los zornotzarras, las claves para lograr los tres puntos en El Sardinero son «aprovechar las ocasiones, cometer el mínimo de errores en nuestro campo y, sobre todo, saber elegir bien en la zona de tres cuartos, donde tenemos jugadores de mucha calidad». Además de Soberón, en este duelo Vélez no podrá contar con Mikel Martins, Joseba Orbegozo, Jon Ander Felipe y Lluís Micalo, todos por lesión.