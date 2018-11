El Amorebieta encara con positividad el derbi ante el Arenas Amorebieta y Arenas, en un lance de la temporada pasada. / Borja Agudol Los de Vélez se enfrentan a los rojinegros con una gran dosis de entusiasmo a pesar de la mala racha de resultados PERU OLAZABAL Amorebieta Viernes, 16 noviembre 2018, 18:22

El Amorebieta recibe al Arenas este sábado a las 16:30 horas en Urritxe, en lo que será el primer derbi vizcaíno de esta decimotercera jornada. Los rojinegros son octavos y están únicamente a tres puntos de las plazas de ascenso. La situación del Amorebieta es muy distinta, ya que ocupan el antepenúltimo puesto, con la mitad de puntos que su próximo rival. No obstante, el equipo no se achica y no ven a los visitantes como favoritos. «A estas alturas de la liga no podemos hablar de favoritismos, lo que está claro es que es un partido fundamental para nosotros y tenemos que salir a muerte para ganarlo», expresa Íñigo Vélez.

«Tenemos que hacer mucho más fuerte nuestro factor campo y tenemos que empezar a sumar en casa de tres en tres, la clave pasa por sacar puntos en Urritxe», añade el técnico. A su vez, Iker Bilbao ya declaró a EL CORREO que «en Urritxe no se puede decir que sea favorito cualquier equipo porque en nuestro campo somos duros y podemos ganar a cualquiera». Los azules no se arrugan, aunque a sus espaldas cargan con seis partidos consecutivos sin encontrar la victoria, un gran peso del que se quieren desquitar este fin de semana. «Es un tema de necesidad porque llevas tiempo sin ganar y el equipo merece hacerlo ya por los últimos partidos y por su compromiso. Tenemos muchas ganas de llevarnos los tres puntos», apunta el entrenador gasteiztarra.

Para este encuentro, Iñigo Vélez podrá contar con todos sus efectivos, excepto con Mikel Álvaro, ya baja habitual, apartado del equipo desde hace cinco meses por una rotura en el ligamento cruzado anterior. Sobre esta situación, insólita hasta ahora, el técnico de los azules reafirma que «es bueno para mí y es bueno para la plantilla porque tienen que apretar más, es bueno para todos». Por otro lado, el Arenas llega con cuatro bajas trascendentes a Urritxe, las del capitán Talledo, Raúl Espinosa, Nacho Matador y Jon Etxaniz, jugadores que podrían formar parte del once tipo del Arenas.

Sin embargo, los rojinegros llegan a Urritxe tras una gran serie de resultados. De los últimos siete partidos, únicamente han caído derrotados en el pasado enfrentamiento, ante la Gimnástica de Torrelavega por 0-1 en Gobela. En ese periodo, han logrado cuatro victorias y dos empates, sumando un total de 16 puntos. Los números del Amorebieta en la misma franja de tiempo son totalmente contrarios: una victoria hace siete jornadas, dos empates y cuatro derrotas, con cinco puntos de 21 posibles.

Por la trayectoria de este año, el Arenas es sobre el papel el favorito, pero Iñigo Vélez afirma que no se conforma con otra cosa que no sea la victoria: «Puedo asegurar que no vamos a firmar el empate nunca, ni en casa ni fuera, en cada partido salimos a ganar, sea donde sea». Todo apunta a que se vivirá un derbi trepidante entre dos clubes que buscarán llevarse los tres puntos bajo cualquier circunstancia dado a que ambos tienen grandes necesidades, aunque sean muy distintas.