El Amorebieta busca quitarse la espina ante la Real Sociedad B Los azules buscan hacerse fuertes en Urritxe / Mireya López Los azules tratarán de salir de la zona de descenso en Urritxe ante un rival en racha al que no ganan desde hace más de cuatro años PERU OLAZABAL Amorebieta Viernes, 2 noviembre 2018, 18:02

Este sábado a las 16:15 horas, el Amorebieta buscará la victoria en Urritxe ante la Real Sociedad B con todos los pronósticos en contra. Los de Íñigo Vélez remarán contra corriente para conseguir su segundo triunfo en campo propio. Sus rivales son sextos y tienen la mirada puesta en las posiciones de play-off. Y no solo eso, llegan tras tres encuentros sin conocer la derrota. La situación para los de Urritxe es muy diferente, ya que no ganan desde la jornada seis, ante el Vitoria. No obstante, su técnico confía en que se llevarán la victoria: «Es un partido que tenemos que sacar adelante, tenemos que ganar. En casa tenemos que apretar más si cabe y tenemos que amarrar esos puntos. Es un buen día para empezar a llevarse los puntos».

Para más inri, el Amorebieta no gana a la Real Sociedad B desde hace más de cuatro años, exactamente, desde el 15 de febrero de 2014, cuando los hombres de Iñaki Leniz batieron al conjunto txuriurdin por 3-1. Ningún jugador que milita actualmente en el Amorebieta disputó ese encuentro. Desde ese partido, los vizcaínos han caído derrotados hasta en seis ocasiones ante el 'Sanse' y han empatado dos veces. El técnico gazteiztarra sabe de la calidad de los rivales pero reconoce que la clave del partido está en ellos mismos. «La Real Sociedad B ha estado muy bien en estos últimos años, pero es mucho más importante nuestra actuación, tanto defensiva como ofensiva. Conocemos al rival, sabemos la calidad que tienen sus jugadores y tenemos que meter la máxima competitividad. La estadísticas al final te dan datos, pero a mí solo me importa el partido de mañana, no lo que ha pasado antes ni lo que va a pasar después», afirma Vélez.

El técnico de los azules contar con todos sus efectivos, excepto con dos jugadores: Gorka Iturraspe, todavía con molestias en la rodilla, y Mikel Álvaro, que lleva toda la temporada lesionado. Las opciones del Amorebieta pasan por mejorar sus registros defensivos, ya que son el segundo equipo que más goles concede (19), tras la Cultural de Durango (20), que es colista. Además, delante tienen a un bloque organizado que solo ha encajado nueve tantos, únicamente superado por Barakaldo (4), Logroñés (5) y Racing de Santander (7). Así que la zaga habitualmente compuesta por Lapeña y Lenormand, de 22 y 21 años respectivamente, les suele dar resultados.

No hay duda de que la pareja de centrales está muy consolidada y es uno de los puntos más fuertes del filial de la Real Sociedad. Sin embargo, también cuentan con joyas en posiciones más adelantadas. Ander Guevara es un pivote que viene destacando desde hace tiempo. De hecho, a sus 21 años, es el capitán de este equipo. Debutó con tan solo 19 años con el segundo equipo txuriurdin, y el año pasado tuvo la oportunidad de disputar 18 minutos con la Real Sociedad en Copa del Rey ante el Lleida. Guevara suele formar en el centro del campo junto a Jon Guridi, que actualmente está lesionado y no podrá disputar el encuentro en Urritxe.

En cuanto al juego ofensivo, en lo que va de temporada están destacando de forma sorprendente dos jugadores por encima del resto. Una de las amenazas es Ander Gorostidi, mediapunta que se encuentra en su mejor momento y que ya ha firmado dos goles esta campaña. Aunque, sin duda alguna, el mayor peligro en ataque de esta Real Sociedad B es Zouridine Thior, extremo derecho que en su primera temporada como jugador del segundo equipo txuriurdin se ha convertido, por el momento, en el máximo goleador del equipo con tres tantos.

La Real B solo ha conseguido cuatro de sus quince puntos lejos de Zubieta. Suma una victoria, un empate y tres derrotas como visitante. Unos registros idénticos a los que han cosechado los azules en Urritxe, por lo que los hombres de Íñigo Vélez tendrán que aferrarse al factor campo para dar la sorpresa y a su vez, un vuelco a la situación.