Abonado al empate a domicilio Seguín trata de avanzar con el balón ante la presencia de Areso. / Pankra Nieto Los azules han firmado tablas en sus cuatro desplazamientos del curso FERNANDO ROMERO Amorebieta Lunes, 14 octubre 2019, 16:39

«Es verdad que no hemos perdido pero tampoco hemos ganado. Yo me quedo con lo segundo para salir con ganas de lograr la primera victoria lejos de casa», señalaba Iñigo Vélez en la previa del choque disputado este sábado en Lezama. Pues bien, una vez más, y van cuatro, el Amorebieta acabó empatando. A priori, la igualada ante los cachorros podría considerarse un buen resultado, puesto que se medían al líder en su casa. Pero, visto lo ocurrido sobre el césped, especialmente en la primera mitad, tal vez no lo sea tanto. «Después del 0-2 al descanso…», suspiraba el técnico azul. «Tenemos ese hándicap de que que la primera vez que tiran es gol, pero luego hay que valorar también que con el 3-2 el equipo ha logrado empatar», indicaba.

«Se han puesto por delante en acciones aisladas de balón parado, pero el equipo ha seguido presionando arriba, ha empatado y, luego ya, con uno menos, ha hecho un esfuerzo terrible. Pero no solo los últimos 10 minutos. Los 80 anteriores el equipo ha estado muy solidario, que es lo que queríamos. Presionamos todos y defendemos todos», destacaba el preparador de los azules.

En cualquier caso, ese esfuerzo no fue suficiente para terminar logrando la primera victoria a domicilio de esta campaña, y sí el cuarto empate lejos de Urritxe. Ya sucedió en el estreno liguero en el Reino de León, ante una potente Cultural Leonesa que milita en puestos de play-off. Un choque aquel que «pudimos ganar pero que también pudimos perder», como señaló en su día Vélez. Al final, un tanto para cada uno y reparto de puntos.

Sin goles acabó el encuentro en el Ciudad de Tudela, un duelo en el que los zornotzarras merecieron mayor suerte. «Me hubiera gustado tener un poco más de acierto», hacía hincapié el técnico. «Hemos hecho méritos para meter un gol. No lo hemos metido, ellos tampoco lo han metido, y nos vamos con un punto», indicaba con cierta resignación el gasteiztarra tras el paso por tierras navarras.

En el derbi vizcaíno de Fadura ante el Arenas, la situación fue bastante similar. Aunque en esta ocasión hubo que remontar en tanto de los rojinegros apenas iniciada la seugnda mitad para acabar sumando otro puntito más al casillero azul lejos de casa. «Lo bueno del equipo es que ha reaccionado, ha ido a por el partido, ha empatado casi de inmediato y ha seguido yendo a por el partido», resaltaba Vélez, que echó de nuevo en falta algo más de acierto de cara al marco rival. Aunque aquel día, al igual que este pasado sábado en Lezama, el Amorebieta acabó el choque con un jugador menos, lo que sirve para dar más valor al punto.

Goles tras el descanso

Si por algo está destacando el Amorebieta este curso es por una solidez endiablada como colectivo, tanto en defensa como en ataque. Sin embargo, se da una curiosa circunstancia, y es que siete de los doce goles que ha recibido el conjunto azul han llegado en los diez minutos posteriores al paso por vestuarios en el descanso. Como si al equipo le costara entrar de nuevo al partido tras el intermedio. Una circunstancia que han sabido explotar sus rivales.

Ya lo hizo el Salamanca UDS en Urritxe, anotando dos dianas en los minutos 48 y 55 para escaparse 1-3 en el marcador y poner el encuentro imposible para los zornotzarras. En Fadura, aunque se empató casi de inmediato, hubo que hacer frente al tanto de Etxaniz en el 50'. La pasada jornada, en la visita del Real Unión al feudo azul, los fronterizos abrieron brecha tras el paso por la caseta, con sendos tantos en los minutos 47 y 55, colocando un 0-3 a la postre insalvable. Y este fin de semana en Lezama volvió a ocurrir algo muy similar. A balón parado, el Bilbao Athletic logró igualar la contienda con goles en el 47' y el 48'. Apurando un poco más la estadística, el tercero llegó en el 58'. Aunque Orozko, por suerte para los azules, devolvió la igualdad al marcador casi acto seguido. «Siempre hay cosas que mejorar, pero estoy contento. Nos da la sensación de que en otros partidos anteriores hemos regalado demasiado», aseveraba Vélez en la sala de prensa de Lezama, dejando entrever estas situaciones. «El balón parado nos está haciendo daño, no hay que esconderlo. Es un tema, más que de trabajarlo, de concentración. También de suerte. Es un tema que lo vamos a trabajar», zanjaba el técnico.