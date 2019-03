Real Madrid Zidane: «Vamos a cambiar cosas, porque tenemos que cambiar» Zinedine Zidane, durante su presentación en el Bernabéu. / AFP «Me marché porque era lo mejor para todos y vuelvo porque me llamó el presidente y quiero mucho a este club», destacó el técnico francés durante su presentación AMADOR GÓMEZ Madrid Lunes, 11 marzo 2019, 21:00

«Vamos a cambiar cosas, porque tenemos que cambiar, pero lo importante es que he vuelto. Tenemos tiempo para hablar con el presidente y el club para ver lo que se puede hacer para preparar la próxima temporada y los años que vienen. Quedan once partidos y hoy no es el tema de hablar de regeneración. Estoy aquí porque el presidente me llamó y yo quiero mucho a este club», destacó Zinedine Zidane, «muy feliz de volver a casa» después de marcharse «porque era lo mejor para todos y la plantilla necesitaba un cambio después de haberlo ganado todo». «Cuando tú has ganado mucho puedes tener un bajón y este año es lo que nos ha pasado. Yo no estoy contento de cómo han ido las cosas. También me pasó a mí. Sé que ganamos la Champions, pero había que cambiar algo durante la temporada y pensé que marcharme era la decisión que debía tomar», añadió el técnico francés, que insistió en que «el equipo necesitaba un cambio». «No hay nada más», aseguró durante su presentación oficial como entrenador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

«Cuando tú estás arriba hay que saber que hay cosas malas, y es lo que le está pasando a nuestro equipo. Me fui del club porque lo necesitaba para mí y había que cambiar. Ahora vuelvo porque me llamó el presidente y como quiero mucho al presidente y a este club aquí estoy», comentó Zidane, que desde que abandonó el club blanco ha rechazado «varias propuestas» para entrenar pero su único deseo era estar en Madrid. «No es que me gustara marcharme, pero después de dos años y medio ganando casi todo había que cambiar algo», reiteró el astro francés, consciente de que afronta «un gran desafío» pero tiene «muchas ganas de trabajar».

Zidane no quiso culpar a nadie de la crisis del Real Madrid -«Lopetegui y Solari querían hacerlo lo mejor posible», dijo-, ni dio ninguna pista sobre una renovación de la plantilla. «El futuro lo veremos, pero lo más importante son los once partidos que nos quedan y acabar la temporada de la mejor manera», repitió durante una conferencia de prensa en la que recordó que «los jugadores que están aquí han ganado muchísimo» y que desea «volver con ellos, trabajar y hacer las cosas bien ya desde este sábado (contra el Celta)». «No estoy pensando ahora en fichajes, sino en que es un día especial y muy importante y estoy muy contento de estar de vuelta en el club. Ya tendremos tiempo de hablar del futuro con las personas indicadas para preparar la temporada que viene», zanjó.

Al entrenador galo se le realizaron varias preguntas sobre su renuncia a la casa blanca hace nueve meses y no pudo negar la frustración que supuso en el madridismo. «Entendería que los aficionados estuviesen decepcionados por mi marcha. Yo hice muchas cosas mal. Por ejemplo, ganamos la Champions, pero la Copa fue difícil y en la Liga, que empezamos mal, al mando estaba yo», recordó.

«Perdimos la Liga y la Copa y ganamos la Champions, pero yo sé dónde estoy. En la vida hay cosas buenas y malas y hay que aceptar todo», subrayó.

«Se necesita reacción»

Zidane también insistió en que cuando le llamó Florentino Pérez, «hace cinco días», según desveló el presidente, no tuvo dudas para aceptar la oferta, el pasado miércoles, el día después de la debacle ante el Ajax. «Yo no puedo decir no al presidente, porque después de lo que ha pasado, él sabe lo que nos pasa a los jugadores y a los entrenadores», afirmó Zidane, mientras que el máximo dirigente de la entidad admitió que Zidane regresa «en un momento adversos y complejo». «Querido Zizou, tu pasión por el Madrid te vuelve a unir al destino del mejor club del mundo. De nuevo asumes la responsabilidasd en un momento de especial dificultad. Cuando te ofrecimos hace cinco días tu vuelta a casa demostrarse tu compromiso. Para todos nosotros llega de nuevo al Madrid el mejor entrenador del mundo. Más allá de los títulos como jugador y entrenador representas la grandeza de este club. Gracias por tu lealdad y por formar parte de este escudo legendario», le dijo Florentino a Zidane, que ha decidido cambiar ya de entrenador porque considera que «se debe iniciar cuanto antes el trabajo que marque las líneas del nuevo proyecto».

«Esta temporada no hemos alcanzado el nivel colectivo que esperábamos y hay que trabajar ya en un busca de una nueva etapa ilusionante, con uno de los grandes símbolos al frente», apuntó Florentino, que recordó que «estos jugadores han dado a este club triunfos, victorias y títulos inolvidables». «Para mí estos jugadores son un orgullo. Han sido años de gloria, pero esta temporada no hemos obtenidos los resultados que esperábamos. El equipo necesita reacción, aunque tengo que agradecer el trabajo de Solari, que lo ha intentado todo hasta el final, con compromiso, en circuntancias muy adversas y muy complicadas», reconoció Florentino.