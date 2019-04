El apellido a veces aprieta demasiado

1

Jordi y Johan Cruyff

Un caso muy similar al de los Zidane lo vivió Jordi Cruyff cuando su padre le dio la alternativa en el Barcelona. Venía de destacar en las categorías inferiores y había brillado en una pretemporada en los Países Bajos cuando el 'Holandés Volador' le hizo saltar al césped en un partido ante el Sporting de Gijón que marcó su estreno en partido oficial con la elástica azulgrana. Pasó dos campañas a las órdenes de su padre en Can Barça, con 54 partidos y once goles como bagaje. No pudo quitarse el sambenito de 'hijo de.' y sufrió además el cisma que acabó con la destitución de su padre tras una tempestuosa temporada 1995-1996, en la que tuvo una lesión de menisco que le mantuvo seis meses en el 'dique seco'. Dos meses después del despido de su padre partía Jordi rumbo al Manchester United, donde no pudo consolidarse pese a que tuvo una larga carrera y llegó a disputar la Eurocopa de Inglaterra en 1996. Muchísimo menos recorrido tuvo el yerno de Johan, Angoy, al que el técnico dio once partidos con el primer equipo y que tuvo mejor fortuna como kicker el fútbol americano.