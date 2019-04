Jornada 30 Zidane: «No va a haber debate el año que viene sobre los porteros» Zinedine Zidane, en rueda de prensa. / Efe El técnico del Real Madrid defiende la presencia bajo palos de su hijo Luca contra el Huesca: «La gente que me conoce sabe que está aquí por sus méritos propios» ÓSCAR BELLOT Madrid Martes, 2 abril 2019, 12:14

Zinedine Zidane no quiere debates en la portería el próximo año. La presencia en la plantilla de dos guardametas de alto nivel como Thibaut Courtois y Keylor Navas ha generado una dicotomía especialmente sensible desde el retorno del marsellés al banquillo del Real Madrid. En su primer partido se decantó por Keylor Navas, el cancerbero al que se entregó para amarrar tres Champions de modo consecutivo. En el segundo fue su hijo Luca el encargado de custodiar el arco para dar descanso al costarricense, que venía de un largo viaje con su selección, mientras que el belga se recuperaba de la dolencia con la que regresó de los compromisos con su combinado nacional. De ahí que se le cuestionase este martes por la idea de futuro que tiene para la portería y si existe la posibilidad de alternar en función de las competiciones en liza como hizo por ejemplo Carlo Ancelotti en la campaña 2013-2014 dándole la Liga a Diego López y la Copa y la Champions a Iker Casillas. «Depende de los porteros que voy a tener el próximo año. De momento hay tres buenos porteros, vamos a terminar la temporada y veremos lo que vamos a hacer el próximo año», respondió el entrenador del Real Madrid, que aseguró en cualquier caso que no habrá espacio para la duda. «No vamos a tener el tema el próximo año de los porteros, va a ser bien claro, te lo digo yo», subrayó.

Viene Zidane de ver cómo se cuestionaba su decisión de poner a Luca bajo palos frente al Huesca, lo que ha suscitado suspicacias. El técnico defendió las virtudes del joven cancerbero. «La gente que me conoce sabe que Luca está aquí por sus méritos propios. Es un jugador de esta plantilla, de este club, desde hace 16 años», dijo recordando cómo se aplaudieron en otros casos las llegadas al primer equipo de canteranos como Dani Carvajal tras toda una vida en La Fábrica. «Podemos hablar del debut de muchos jugadores aquí y Luca es uno de ellos», incidió el galo, que sostuvo que la gente que ataca por el lado personal le da «igual».

Enfatizó lo que viene diciendo desde que volvió a Valdebebas hace tres semanas. El objetivo es terminar del mejor modo posible la temporada antes de poner el foco en la lista de altas y bajas para la campaña venidera pese al torrente de rumores. «Hay muchas cosas que se hablan para cambiar, lo que será el próximo año. Hay que respetar a toda la gente que está aquí. Hablar de limpieza me parece una falta de respeto», dijo la víspera del duelo con el Valencia en la trigésima jornada de Liga, aunque volvió a reiterar, como ya hizo antes del encuentro ante el Huesca, que la remodelación del plantel será inevitable. «Cambio vamos a tener que hacer, pero no es el momento de hablar de eso».

La visita a Mestalla se presenta, a priori, como el choque más complicado de los nueve que le restan al Real Madrid de aquí a final de curso. Pero muchas miradas están ya puestas en la confección de la plantilla para la próxima temporada. Tendrá que prescindir Zidane de algunos futbolistas que compartieron con él la dorada época en la que el Real Madrid impuso una hegemonía incontestable en Europa. Pero el preparador sabe que es parte de su trabajo. «Es la vida», asumió Zidane, que dejó claro que siempre será «sincero» con sus futbolistas.

No quiso entrar en qué posición le gustaría más reforzar de cara al próximo curso. «Lo verás», replicó cuando se le inquirió por esta cuestión. Desmintió que Raphael Varane ya haya transmitido su deseo de marcharse en verano, tal y como avanzó 'Jugones' el lunes. «A mí no me dijo nada», remarcó el técnico que recomendó el fichaje del central hace ocho años cuando militaba en el modesto Lens y respecto al que dejó claro su deseo de que continúe. «Es joven todavía. Son ocho años que está aquí, lo está haciendo bien», agregó sobre su compatriota. «Evidentemente quiero que se quede», apostilló.

Defendió también a Marcelo, que atraviesa su campaña más convulsa desde que llegó a la 'casa blanca'. «Yo quiero mucho a Marcelo», dijo Zidane, que recordó que el brasileño ha tenido una trayectoria «fenomenal». «Siempre le vamos a pedir más. Últimamente se le cuestiona mucho, pero a mí me gusta mucho como jugador», insistió, si bien aclaró que también dará oportunidades a Sergio Reguilón.

Subrayó que ya está hablando con el club sobre la restructuración de la plantilla, aunque incidió en que «las cosas se van a hacer públicas a final de temporada». Y aclaró que cualquier decisión que se tome será consensuada. «Soy entrenador del Real Madrid. Algo tengo que decir, pero hay un club y una institución con gente importante y las cosas se hacen juntas, como siempre».

Se refirió a los silbidos que volvió a escuchar Gareth Bale el pasado domingo ante el Huesca. «Los pitos nunca son buenos», señaló Zidane, que recordó que también él sufrió los embates del público del Bernabéu. «Hay que aceptarlo y tener personalidad para eso». Y se negó a dar nada por perdido pese a los 12 puntos de desventaja con el Barça a falta de sólo nueve jornadas. «Por muy difícil que esté nosotros vamos a pelear por quedar lo más alto posible», dijo el francés, que enfatizó que «en el fútbol puede pasar de todo».