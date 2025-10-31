Xabi Alonso da por zanjado el 'caso Vinicius': «Ninguna represalia»

Óscar Bellot Madrid Viernes, 31 de octubre 2025, 10:10 | Actualizado 10:51h. Comenta Compartir

A una hora desacostumbrada con el objetivo de estar presente luego en la entrega de la Bota de Oro a Mbappé, Xabi Alonso compareció en rueda de prensa este viernes para ofrecer su parecer sobre el 'caso Vinicius', el principal desafío a la autoridad que ha afrontado el tolosarra desde que está al mano del Real Madrid. El monumental enfado del brasileño al ser sustituido en el clásico celebrado el pasado domingo concentraba toda la atención en la previa del duelo que medirá al conjunto de Chamartín con el Valencia. ¿Habría castigo o indulto para el '7' tras su feo comportamiento y una disculpa pública en la que no citó al técnico? Esa era la pregunta que sobrevolaba en una rueda de prensa que el vasco aprovechó para dar por cerrado el tema. «El miércoles, después de los dos días de descanso, tuvimos una reunión con todos. Vini estuvo muy bien, impecable, habló desde el corazón, con sinceridad y quedé muy satisfecho. Desde entonces el asunto quedó zanjado», aseveró.

Hasta siete preguntas tuvo que responder Xabi Alonso referidas a ese desaire que levantó tantísimo revuelo y que ha copado la semana en clave Real Madrid. Y no fueron más porque el técnico, cansado de hablar sobre el tema, impelió a los periodistas a preguntar sobre otras cuestiones. Restó importancia al hecho de que Vinicius no citase su nombre en el famoso comunicado con el que pidió perdón al club, a la afición y a sus compañeros por su comportamiento a través de las redes sociales. «Para mí fue un comunicado muy valioso, my positivo, en el que Vini demostró su honestidad. Habló desde el corazón, de este club y lo que quiere dar. Para mí lo más importante es lo que dijo a sus compañeros y a la afición. Yo me quedé muy satisfecho», insistió el guipuzcoano. «Todos estamos en el mismo barco y remando en la misma dirección», argumentó.

«Mañana tenemos el partido, que es lo más importante. Ninguna represalia», explicó cuando le inquirieron acerca de si tomaría alguna medida aleccionadora en respuesta al cabreo de Vinicius, al que aseguró ver «muy centrado» y «con muchas ganas». «El otro día hizo un muy buen partido, lo mismo en Getafe y contra la Juve y esperamos lo mismo mañana», continuó el míster del Real Madrid antes de poner punto final a un asunto que apuntaba a monopolizar su intervención ante los medios. «Ya he dado suficientes explicaciones. Entiendo que vuestro foco esté ahí y lo respeto, pero desde el miércoles el asunto está zanjado. Lo que me preocupa es empezar mañana bien contra el Valencia», atajó.

«En alerta» contra el Valencia

Al margen del tema estrella de la semana, Xabi Alonso aprovechó la rueda de prensa para mostrar, una vez más, su alegría por la buena marcha del Real Madrid, especialmente tras un clásico en el que los blancos dieron un golpe de autoridad a partir de un dibujo con cuatro centrocampistas. «Sabíamos que era una fortaleza que tenemos y que la podíamos utilizar no solo para un partido puntual. Es un planteamiento que nos va a dar competitividad y solidez. Salió bien, no solo tácticamente sino anímicamente. La preparación fue buena y esa es la base para que el planteamiento funcione. El clásico está apartado, pero nos dice cosas de cara al futuro», dijo sobre ese partido el técnico de Tolosa, que sacó pecho por un triunfo que representó mucho más que los tres puntos.

«Necesitábamos una victoria de ese tamaño, pero tenemos que seguir afrontando cada partido con la misma concentración», especifico el míster del Real Madrid, que ha vuelto a ver ese encuentro para analizarlo y sacar lecciones de cara al futuro. «El equipo mostró mucha solidez, mucha concentración y teníamos muchas ganas, eso se veía en los chicos, cómo anticipaban en los duelos. Cuando somos fuertes somos ganadores y podemos llevar la iniciativa. Hicimos muchas cosas bien», reseñó.

En una semana en la que la gestión del vestuario ha sido asunto capital, Xabi Alonso defendió que lo más importante para lidiar con tantas estrellas es «ser auténtico, no impostar nada y tener una relación directa y sincera, sabiendo el rol de cada uno y pensando en el bien del equipo», aplicando además la «inteligencia emocional» para adaptarse a cada uno de sus futbolistas porque, recordó, «no todos son iguales».

Escondió sus cartas respecto al once que dispondrá frente al Valencia. Se prevén rotaciones en medio de un calendario muy exigente que llevará la Real Madrid el próximo martes hasta Anfield para medirse al Liverpool. «Puede ser, pero no pensando en el martes sino únicamente en el Valencia. En la Champions se pueden perder puntos y luego recuperarlos, pero en la Liga no es así, es una maratón. El Valencia ganó el año pasado en el Bernabéu. No podemos relajarnos. Corberán prepara muy bien a sus equipos y el Valencia tiene jugadores buenos. Partido en alerta porque a veces tras un gran partido bajas un poco el pistón», manifestó sobre la posibilidad de introducir cambios el sábado.

Habló también de Mbappé, cuyo rendimiento tiene plenamente satisfecho al técnico más allá de su producción ofensiva. «Los goles los marcó y los marcará. Su día a día es muy bueno. Lo está asumiendo con mucha madurez y eso es muy importante. Luego tenemos que acompañar al equipo para que haga los goles», dijo Xabi Alonso, que lamentó la lesión que tendrá a Carvajal lejos de los terrenos de juego entre dos y tres meses y se refirió también a la situación de Endrick, inédito aún a su cargo. «Me gustaría que hubiera tenido minutos. Los contextos han sido ajustados, está entrenando bien, pero se tienen que dar esos contextos», señaló sobre el atacante de Taguatinga.