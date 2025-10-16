El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jude Bellingham, ultimando su puesta a punto de cara al regreso de la Liga. EP
Análisis

Xabi Alonso agarra su llave inglesa para darle una vuelta de tuerca al Madrid

Tras completar una minipretemporada durante el parón internacional, Bellingham está listo para volver a primera línea de fuego

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:55

Comenta

Con el histórico batacazo sufrido en el derbi celebrado en el Metropolitano como único aunque dolorosísimo manchón en su expediente, el Real Madrid de Xabi ... Alonso afronta la vuelta del segundo parón de selecciones con buenos motivos para sonreír. Siete victorias en ocho jornadas de Liga que le dan dado el liderato con dos puntos de ventaja sobre el Barça, un pleno en la Champions que le mantiene codo a codo con Bayern de Múnich, PSG, Inter de Milán, Arsenal y Qarabag, veteranos con ánimo redentor, noveles que se han adaptado a las mil maravillas y Mbappé fusilando a diestro y siniestro son algunos de los ingredientes que alimentan el optimismo de los blancos.

