El vizcaíno Elgezabal, capitán del Levante, señala a Vinicius: «Cuando se nos falta al respeto hay que decir basta» El baracaldés apunta a un nuevo mal comportamiento del brasileño, que firmó un partido sobresaliente tras unas semanas cuestionado por su propia afición

A. Mateos Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:49 | Actualizado 08:58h. Comenta Compartir

Vinicius Junior fue el auténtico protagonista anoche en el Ciutat de Valencia. El brasileño volvió a brillar sobre el césped después de muchos meses ofreciendo una versión impropia de un jugador que estuvo hace un año a escasos votos de ganar el Balón de Oro. Xabi Alonso ya había amenazado con relegarle al banquilo y su propia afición empezaba a cansarse de él. Pero anoche volvió el imparable brasileño que lideró al Madrid de Ancelotti tras la marcha de Benzema. Marcó un gol de museo y asistió a Mastantuono para dejar visto para sentencia el encuentro. Pero a pesar de firmar uno de sus mejores partidos en los últimos meses, el delantero volvió a tener un encontronazo con un jugador rival.

😡 ¡RA-JA-DÓN de ELGEZABAL contra VINICIUS!



❌ "Falta al respeto a nosotros, la afición y el equipo. Debemos decir basta con sus valores". pic.twitter.com/jdbiZlHLve — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 23, 2025

Fue con el vizcaíno Unai Elgezabal, que ejerció anoche de capitán del Levante. Era el minuto 64 de partido y el árbitro decretaba penalti a favor de los blancos tras una zancadilla del central baracaldés sobre Mbappé. Diez metros más atrás, Vinicius celebraba la decisión del colegiado. Fue en ese momento cuando Elgezabal y el brasileño cruzaron sus caminos y este último le tocó la cara al defensor. La imagen no se pudo apreciar en la señal de televisión, pues en ese momento la realización se centraba en emitir la jugada del penalti.

La foto de la polémica salió después, cuando Elgezabal 'rajó' de Vinicius en rueda de prensa. «No quiero echar más leña al fuego. Es verdad que cuando se nos falta al respeto, no solo a nosotros si no también a la afición, hay que decir basta», apuntó el de Barakaldo. «Es un jugador con muchísimo potencial, pero hay diferentes situaciones que no las paso como persona. Para mí estaba fuera de lugar y no quiero darle más bombo porque no es necesario». Se refería así a ese encontronazo en concreto.

Ampliar Movistar+

La tensión entre ambos venía de antes. En el minuto 55, Elgezabal entró completamente a destiempo, y por detrás, al brasileño en una jugada en la que apenas tenía opciones de recuperar el balón. El capitán granota se llevó la tarjeta amarilla mientras Vinicius se retorcía en el suelo. Diez minutos después, el baracaldés se la jugó en el penalti y se produjo el rifirrafe entre ambos. «Soy el primero en hacer autocrítica y hay que dar la cara, hay que corregir y mejorar. Son situaciones que vas al límite. Sabes que tienes tarjeta pero... El jugador (Mbappé) estaba un poco escorado, pero siempre tienes que parar al rival. Cuando tienes tarjeta no tienes que ir tan al límite, pero tienes que pararlo. Hay que tener autocrítica y mejorar», apuntó.

Mbappé marcó el tercero, en ese momento el 1-3, y provocó la rendición del equipo local. Aunque la realidad fue otra. El Levante poco pudo hacer ante un Real Madrid que fue muy superior de principio a fin. Los blancos avasallaron a los levantinos durante la primera parte. Se fueron al descanso con 0-2 pero pudieron ser unos cuantos más. Al de media hora, Vinicius desde la banda derecha se sacó de la manga un disparo con el exterior de su pie izquierdo que dejó inmóvil a tres defensores granotas y al portero. Imposible de parar. Se fue al córner, realizó su típico baile y se besó el escudo, tras unas semanas convulsas en las que sus agentes están llevando la renovación del brasileño al límite. Vinicius tardó diez minutos más en armar un contraataque, llevarse consigo a tres rivales y dejarle a Mastantuono completamente solo delante del portero para que se estrenase como goleador del Real Madrid.

El Levante recortó distancias con una jugada aislada pero la alegría duró poco. Un doblete de Mbappé en dos minutos volvió a 'matar' el partido, que, por primera vez esta temporada, sí pudo completar Vinicius Junior. La segunda parte del brasileño fue un tormento para la defensa granota. Efectividad en el regate, generador de espacios... Xabi Alonso le premió con los 90 minutos y el sustituido fue Mbappé. Vinicius tuvo su segundo tanto en sus botas pero Raya adivinó su vaselina.