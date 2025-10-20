Vinicius saca de quicio a Bordalás tras provocar la expulsión de Nyom en 30 segundos: «Buen cambio...» El entrenador del Getafe estalló contra el brasileño tras la derrota de su equipo ante el Real Madrid

A. Mateos Lunes, 20 de octubre 2025, 09:25 | Actualizado 09:32h. Comenta Compartir

José Bordalás es experto en el 'otro' fútbol, en sacar ventaja de situaciones adversas para su equipo. Su Getafe es la viva imagen de lo que le gusta al técnico alicantino; un equipo rocoso, junto entre líneas y que a la mínima para el juego con una falta. Para ganar al conjunto azulón hay que bajar al barro y ayer le tocó pasar por el dentista al Real Madrid de Xabi Alonso.

🚨 "Vinicius se ha dirigido a mí diciéndome 'buen cambio'...".



Bordalás desvela en #DeportePlus su conversación con el brasileño. pic.twitter.com/xwnTEnGz0h — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 19, 2025

Normalmente estos partidos, y más fuera de casa, son los que se le atascan al equipo blanco, plagado de estrellas e incapaz de reaccionar cuando un equipo rocoso y peleón como el Getafe se dedica a hacer todo tipo de pillerías para evitar que se juegue al fútbol. Es el estilo Bordalás que tanto incomoda al resto de equipos de la Liga. Pero ayer el técnico se encontró con la otra cara de la moneda. Vinicius, que acostumbra a perderse en este tipo de partidos con gestos a la grada, sacó de quicio a los jugadores del Getafe primero y a Bordalás después.

El brasileño fue suplente anoche en el Coliseum pero nada más salir revolucionó a su equipo. Eléctrico como siempre desde la banda comenzó a desequilibrar a la defensa azulona y a provocar que el árbitro sacase a relucir la tarjeta amarilla. Hasta cinco jugadores del Getafe fueron amonestados -dos de ellos acabaron expulsados-.

Entre risas Vinícius Júnior diciéndole a Bordalás "buen cambio" 🤣🤣



Allan Nyom ingresó al partido al 76' y fue expulsado un minuto después. pic.twitter.com/ePaEvQ0pCl — Alejandro Montes (@amontes_98) October 19, 2025

El punto de inflexión ocurrió en el minuto 76. Bordalás da entrada a Nyom por Kiko Femenía, uno de los laterales derechos que tenía que ayudar a cubrir a Vinicius y estaba ya amonestado. El camerunés duró exactamente 30 segundos sobre el campo porque en el minuto 77 paró a Vinicius golpeándole con el brazo la cara «con uso de fuerza excesiva», según recogió el árbitro después en el acta, y el Getafe se quedó con diez.

Desde el banquillo Bordalás protestó con vehemencia la expulsión pero las imágenes no ayudaban y el VAR no entró a valorar la acción. A todo esto, Vinicius desesperaba a la grada, que protestaba una supuesta simulación en el golpe de Nyom, y al propio técnico con su sonrisa. «Buen cambio, buen cambio», le dijo supuestamente Vinicius a Bordalás. Lo denunció el técnico hasta en dos ocasiones después del partido. «Le dije que se dedicase a jugar», le respondió según su versión de los hechos. El momento no fue captado por las cámaras de LaLiga, que sí recogieron los enfrentamientos del técnico del Getafe con Bellingham y Xabi Alonso.

🟥 Roja directa a Nyom por esta acción sobre Vinicius.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/sRKWLIXWaP — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 19, 2025

No fue el único lío que tuvo anoche el brasileño. Un minuto después de la expulsión de Nyom, Mbappé marcó el único y definitivo gol del partido, y poco después Vinicius provocó una nueva expulsión en el cuadro azulón. Álex Sancris, que ya estaba amonestado, golpeó por detrás al brasileño sin estar el balón a distancia de ser jugado y el árbitro le mostró el camino del vestuario. La grada estalló contra el brasileño que volvía a mostrar una sonrisa que encendía aún más a sus rivales. Fue Juan Iglesias el que acabó por reprocharle a Vinicius su actitud. «Por eso te odia todo el mundo», le dijo en varias ocasiones, tal y como recogieron las cámaras de Movistar Plus. El brasileño sabía que había sacado de quicio al Getafe y continuó con su actitud desafiante. Iglesias no pudo llegar hasta él porque Mbappé, en un gesto de líder de vestuario, le frenó en seco con un empujón que rebajó los ánimos del defensa azulón. «Hay cosas que no se pueden permitir. Hay que respetar al contrario y a la gente», dijo Iglesias después del encuentro.

El partido llegó a su fin con Bordalás explotando en rueda de prensa contra Vinicius y su 'otro' fútbol. El técnico vivió anoche lo que en muchas ocasiones el resto de futbolistas de LaLiga han denunciado sobre su actitud. Hace dos temporadas Iñaki Williams ya se encaró con Bordalás en San Mamés por el comportamiento antideportivo que mostraron los azulones. «Me parece una vergüenza que se pierda tiempo así. Esto no es fútbol. En los últimos minutos, con la adrenalina, he ido a recriminarle. No me siento orgulloso de ello, pero la impotencia de que se pare el juego de esta manera no me gusta nada», dijo el ahora capitán del Athletic. Bordalás siempre defendió su filosofía y la de su equipo con una frase que anoche se le volvió en contra: «Esto es fútbol, papá».