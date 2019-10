Real Madrid Los 'olvidados' de Zidane Zidane habla con Vinicius durante el partido contra el Brujas. / Juanjo Martín (Efe) Vinicius y Jovic, desdeñados por sus seleccionadores, pagan su poco protagonismo con el marsellés, en cuyo furgón de cola figuran los inéditos Brahim y Mariano ÓSCAR BELLOT Madrid Martes, 8 octubre 2019, 16:40

El Real Madrid vuelve este martes a los entrenamientos con lo puesto tras dos días de descanso. Con doce futbolistas convocados por sus seleccionadores y cinco en la enfermería -Marco Asensio, Mendy, Nacho, Marcelo y Kroos-, Zinedine Zidane sólo dispone de nueve integrantes de la primera plantilla que confían en aprovechar estas jornadas para ganarse la confianza del preparador dado que casi todos ellos, por motivos diversos, integran el furgón de cola como en su día les ocurriera a Ceballos o Marcos Llorente.

Por los campos de entrenamiento de la ciudad deportiva del Real Madrid trotan Vinicius y Jovic, dos de los grandes 'olvidados' de Zidane que pagan con sus ausencias internacionales el escaso protagonismo que les da el técnico. Llamados en el parón de septiembre por Tite y Tumbakovic, respectivamente, en este tendrán que seguir a distancia las evoluciones de Brasil y Serbia mientras tratan de revertir la situación con el francés.

Ni el gambeteador carioca ni el cañonero balcánico han logrado abrirse hueco con asiduidad en el once de Zidane, que les da minutos a cuentagotas pese a ser dos grandes apuestas para el porvenir del Real Madrid. Especialmente delicado es el caso del ex del Flamengo, que ha perdido la chispa que le convirtió en la esperanza del madridismo el curso pasado.

Reñido con el remate pese a las clases particulares de Zidane, el extremo ha disputado 313 minutos en siete partidos, pero sólo ha sido titular en tres y únicamente completó íntegro el encuentro frente al Levante. Apenas contabiliza un gol, firmado con algo de suerte contra Osasuna. Sus lágrimas tras marcar dieron cuenta del calvario vivido por un futbolista al que las expectativas han cargado con una pesada mochila.

Vinicius ha pasado de jugar el 70,7% de los minutos con Santiago Solari, que le elevó al rango de titular, al 38% con Zidane este curso, perjudicado por la llegada de Hazard, que le cierra el paso en el costado izquierdo. La condición de bandera del belga le ha desplazado en varios choques a la banda derecha, donde pierde desequilibrio y se agudizan sus problemas para resolver a pierna cambiada.

«Es el futuro del Real Madrid», dijo Zidane la víspera del duelo con el Levante, negando que no confíe en sus capacidades. «Cuento con él, pero a veces no va a jugar», subrayó el francés, que desde aquella diana ante Osasuna sólo le dio 23 minutos ante el Brujas y le dejó fuera de la convocatoria en la última jornada de Liga. Tite, que le hizo debutar con la 'Canarinha' el 11 de septiembre ante Perú, no le incluyó en la lista para los amistosos en Singapur frente a Senegal y Nigeria.

Artillero en barbecho

Lo mismo le ha sucedido a Jovic, víctima de un flojo inicio de temporada pese a ser uno de los fichajes estelares. El Real Madrid pagó 60 millones de euros para sacarle del Eintracht de Fráncfort, pero el gran estado de Benzema y la preferencia de Zidane por un 4-3-3 han arrinconado al serbio, vigésimo del plantel en minutos (218) y que no se ha estrenado aún como artillero.

Jovic ha jugado siete partidos, aunque sólo formó de inicio en dos: ante el Villarreal en La Cerámica, donde dejó su acción más destacada con un taconazo que habilitó a Carvajal para asistir a Bale en la primera diana de los blancos; y contra Osasuna, cuando el VAR frustró su primer tanto como madridista. No marca desde el pasado 10 de junio, cuando participó de la goleada de Serbia ante Lituania en Belgrado dos días antes de su presentación en el Bernabéu. Acudió a la llamada de las 'Aguilas Blancas' en el anterior parón, pero Tumbakovic le dejó fuera de la lista para los duelos contra Paraguay y Lituania. Sólo contabiliza tres minutos en el derbi contra el Atlético desde aquella titularidad frente al cuadro rojillo.

Sin vestirse de corto están aún Mariano y Brahim, los únicos al margen del lesionado Asensio a los que Zidane no ha dado ni una oportunidad. El delantero eludió marcharse en verano pese a que el técnico le dejó claro que no contaba con él. Más sorprendente es el caso del malagueño. El club prefería que saliese cedido pero el mediapunta se aferró a su sueño de triunfar de blanco, convencido de contar con minutos a la vera de un preparador que le piropeó en la recta final del pasado curso. Una lesión muscular le impidió jugar en pretemporada. Viajó a Vigo para el primer partido de Liga pero fue el descarte de última hora antes de caer de nuevo lesionado. Desde entonces no ha entrado en ninguna convocatoria, sumido en la preparación que no pudo afrontar durante el 'stage' en Montreal.