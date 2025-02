Vinicius, a un hincha de Osasuna: «Tú has pagado para verme a mí»

Bruno Vergara Martes, 18 de febrero 2025, 10:50 Comenta Compartir

El Real Madrid ya no es líder de la Liga. El club blanco se dejó dos puntos en El Sadar y el Barcelona ganó ayer al Rayo. Ese empate contra Osasuna sigue dando que hablar. Sobre todo, tras la expulsión de Bellingham, que le espetó, según el árbitro «fuck you» durante el encuentro.

Una expulsión que protestaron los jugadores del Real Madrid. Las cámaras de Movistar+ no se perdieron detalle de lo ocurrido. 'El Día Después' ha mostrado este lunes las quejas de los futbolistas blancos. Entre ellos Vinicius, que no solo habló con el árbitro, si no que se encaró con la grada. «Tú has pagado para verme a mí, estás pagando para verme a mí, estás loco», espetó a un seguidor de Osasuna.

El brasileño tiene ciertos problemas para controlarse. Ya ha tenido varios incidentes por sus palabras. En otro lance del encuentro, cuando Catena intenta levantar a Mbappé del césped tras una caída, el francés le niega la ayuda. Entonces aparece Vinicus. «No habla contigo, que eres más malo…», le dice al jugador de Osasuna.

Es el propio Carlo Ancelotti quien trata de calmar a Vinicus. «Si yo estoy tranquilo, estoy tranquilo», le dice. El técnico del Real Madrid ya ha hablado alguna vez sobre el comportamiento del brasileño sobre el césped. «Lo que hablamos con él se queda entre nosotros. Es un tema que hemos hablado y seguiremos hablando porque no es sólo problema de Vinicius, es que en los últimos tiempos hemos recibido demasiadas tarjetas, alguna injusta, y afecta al equipo», dijo hace un año.