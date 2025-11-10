Vinicius se encara con la grada de Vallecas: «Pagáis para verme...» El brasileño vuelve a ser noticia por su comportamiento con el público en un nuevo pinchazo del Real Madrid de Xabi Alonso

A. Mateos Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:28

Nuevo partido gris del Real Madrid de Xabi Alonso y segundo pinchazo consecutivo. Después de perder en Anfield, los blancos visitaban Vallecas y el equipo ofreció nuevamente su peor versión. Sin profundidad ofensiva, sin capacidad de generar juego... el combinado de Chamartín se diluyó en el césped como un azucarillo. Y en esa debacle, Vinicius volvió a dar la nota... y no precisamente por sus números.

"𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐦𝐞...".

Vinicius, a la grada de Vallecas.#DeportePlus pic.twitter.com/ILMtKQa50C — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 9, 2025

Las cámaras de Movistar, que tienen como costumbre seguir todos los movimientos del brasileño en cada partido, captaron un encontronazo del futbolista con la grada. En un momento del partido, Vinicius se acercó a la grada y tras una carcajada dijo «pagaron para verme». Una decena de aficionados se levantaron de sus asientos para protestar contra la actitud del delantero, que volvió a ser pitado desde el minuto uno.

La afición del Rayo no olvida el gesto de 'a Segunda' que el futbolista hizo en el pasado al socio de Vallecas. Y así se lo hizo saber desde el momento en el que saltó al césped a calentar.

Pero el partido de Vinicius no fue para decirle al aficionado local que «pagáis para verme». Porque al brasileño no le salió nada. Tiró diez regates y le salieron cuatro. Solo disparó una vez entre los tres palos, y sin peligro alguno, y estuvo igual de espeso en ataque que el resto de sus compañeros. Y para enfado de su entrenador, tampoco estuvo acertado en defensa.

Xabi Alonso ha decidido no castigar al '7' blanco por su gesto de desconsideración tras ser sustituido en el Clásico ante el Barça. Desde entonces es uno de los intocables del equipo y solo ha sido sustituido ante el Valencia, cuando el marcador ya lucía un 4 a 0.