Primera Velasco Carballo: «El éxito del VAR ha sido evidente» Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros. / Efe El presidente del Comité Técnico de Árbitros asegura que tienen «una satisfacción moderada y humilde porque solo llevamos tres jornadas y la Liga es muy larga» EFE Las Rozas (Madrid) Lunes, 3 septiembre 2018, 13:12

Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, declaró este lunes que «el éxito del VAR ha sido evidente» en este inicio de Liga y que está siendo «satisfactorio» por su índice de acierto.

Velasco Carballo preparó una jornada para valorar el inicio de temporada, aclarar conceptos de protocolo del VAR e informar de próximas acciones del CTA.

«Estamos satisfechos del rendimiento de árbitros, del nivel de aciertos y del seguimiento de las directrices que el Comité de Árbitros estableció al principio. Ha sido una pretemporada densa para los árbitros y creemos que el inicio ha sido satisfactorio», dijo Velasco Carballo.

«El éxito del VAR ha sido evidente, pero tenemos una satisfacción moderada y humilde porque solo llevamos tres jornadas y la Liga es muy larga. Queda todo por hacer. El inicio ha sido muy bueno y trabajamos para que los errores sean cero y los árbitros disminuyamos al máximo nuestros errores», confesó.

El exárbitro internacional aprovechó la ocasión para «dar las gracias a los jugadores por su comportamiento en este inicio de Liga, a los entrenadores en general por su comportamiento muy correcto y a los directivos y aficionados».

Velasco Carballo evitó dar su opinión sobre algunas acciones que se han producido durante estas jornadas.

En la misma comparecencia, Carlos Clos Gómez, también integrante del Comité Técnico de Árbitros, explicó mediante un vídeo algunas cuestiones relativas a las decisiones de un árbitro en un partido y dejó claro que «el VAR es un asistente de vídeo y árbitro solo hay uno».

«El VAR detecta errores claros y manifiestos para que el árbitro luego decida. El árbitro no pide el VAR, es el VAR el que detecta», puntualizó.

Para Velasco Carballo, la relación con los futbolistas dentro y fuera del terreno de juego es «muy buena».

«El concepto que tenemos de los deportistas que están con nosotros en el césped es muy bueno, igual que de ellos hacía nosotros. Lo que sí ha cambiado es la percepción en la sociedad», dijo Velasco Carballo, que agradeció a los medios «la labor didáctica y el respeto que están teniendo por este colectivo».

El presidente del CTA tampoco quiso entrar a analizar las palabras del entrenador del Sevilla, Pablo Machín, que tras el derbi frente al Betis criticó la decisión arbitral de expulsar a su jugador Roque Mesa diciendo que «cuando ahora tienen la tecnología, por favor no pueden expulsar a un jugador en una jugada que era penalti y expulsión del portero. Para eso mejor arbitrar en el BAR con 'B' tomando una cañas».

«El CTA no va a sancionar a Machín porque nosotros no sancionamos nada. Machín es un entrenador al que aprecio, igual que el resto, y lo que quiero es que los entrenadores vean al presidente como una persona que siempre tendrá una opinión positiva de ellos. A muchos los he tenido delante en el césped y con Machín concretamente estuve en Tánger hace poco. En ese partido de la Supercopa de España hubo un gol del Sevilla. Pido comprensión», confesó.

Velasco Carballo también aprovechó para «hacer autocrítica» y dijo que una de las cosas a mejorar es «el tiempo añadido en 45 y 90 minutos».

«El control del tiempo de descuento debía ser más preciso y creo que es algo que se ha mejorado en la tercera jornada. Además hay que mejorar la comunicación entre el VAR y el árbitro principal, porque es nuevo para todos y hay mucho ruido ambiente y micrófonos abiertos que pueden llevar a errores», concluyó.