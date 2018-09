Valverde: «Modric ha hecho un gran año, pero el mejor es Messi» Valverde, en sala de prensa / EFE El entrenador culé aseguró en sala de prensa que la existencia de tantos premios individuales solo contribuye «al show bussiness» COLPISA / AFP Madrid Martes, 25 septiembre 2018, 19:51

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, aseguró este martes en sala de prensa que pese «al gran año» hecho por Luka Modric, elegido el lunes mejor jugador de la FIFA en 2018, Leo Messi sigue siendo «el mejor». Además el técnico culé lamentó la proliferación de premios individuales y trofeos de todo tipo.

«¿Modric The Best? Cada uno tendrá su opinión. Yo tengo la mía y tampoco es el momento de comparar unos jugadores con otros, para nosotros el mejor es Leo. Un premio que dice 'el mejor' y no está el mejor... pero vamos, no tengo nada que decir, Modric es un gran jugador y ha hecho un gran año», respondió el técnico azulgrana en la víspera de enfrentarse al Leganés en la Liga.

Para Valverde, este tipo de premios responde a una evolución del fútbol hacia el «show-business», donde todo se magnifica y está sujeto a polémica. «Hace años no había tantos premios, ni había tanta prensa. Ahora todo se ha magnificado, hay muchos premios, muchas galas, cada gala es un autohomenaje hacia el que lo organiza, puede juntar estrellas del mundo del fútbol y también se vende», explicó.

«Luego al final el hecho que hay tanta prensa hace más ruido mediático, hay más polémica, porque la polémica tiene su 'vidilla', tiene su venta, no lo vamos negar» aseguró. «Esto es un deporte pero cada vez es más un show business para todos», concluyó el técnico.