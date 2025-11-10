El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fede Valverde, durante el partido entre el Rayo y el Real Madrid. Sergio Pérez / EFE

Courtois y Valverde, diez días de baja por sendas lesiones musculares

El belga y el uruguayo no viajan con sus selecciones durante la ventana FIFA y trabajarán en Valdebebas para estar recuperados a la vuelta

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:25

Thibaut Courtois y Fede Valverde se caen del parón de selecciones después de que el Real Madrid comunicase este lunes sendas lesiones musculares del portero belga y el centrocampista uruguayo, que no revisten mayor gravedad pero sí mantendrán a ambos futbolistas en el dique seco durante alrededor de diez días, el lapso de tiempo justo para ponerse a punto para el regreso de las competiciones de clubes.

El guardameta sufre una dolencia en el músculo aductor largo de la pierna derecha, que le apartará de la concentración belga y por tanto de los partidos de su combinado nacional frente a Kazajistán, en Astaná, y contra Liechtenstein, en Lieja, dos compromisos asequibles que deberían servir para sellar el billete de los Diablos Rojos para el Mundial del próximo año, un objetivo que ya tienen cerca con un punto más que Macedonia del Norte y un partido menos respecto al conjunto balcánico.

Por su parte, Valverde padece una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha, según el diagnóstico de los servicios médicos del Real Madrid, que examinaron este lunes al futbolista después de que éste abandonase el terreno de juego durante los últimos minutos del duelo ante el Rayo Vallecano por unas molestias en el aductor.

Debido a esta lesión muscular, el centrocampista uruguayo no viaja con su selección para disputar los partidos amistosos ante México y Estados Unidos, y se quedará en Valdebebas trabajando con el objetivo de recuperarse a tiempo para la vuelta de la competición de clubes tras la última ventana FIFA del año.

El gran objetivo del charrúa pasa por estar disponible para el siguiente compromiso del equipo de Xabi Alonso, el domingo 13 de noviembre contra el Elche de Eder Sarabia en el Martínez Valero, un propósito bastante realista a tenor de los plazos marcados por el departamento médico madridista, de alrededor de diez días de baja.

Valverde ha disputado hasta la fecha todos los partidos del Real Madrid esta temporada a excepción del encuentro de Champions contra el Kairat Almaty, en cuya antesala expuso públicamente su reticencia a jugar como lateral derecho. Precisamente ese rol es el que ha desempeñado desde entonces por la lesión de Carvajal y el pobre rendimiento de Trent Alexander-Arnold, sustituto del uruguayo en el tramo final del partido en Vallecas.

