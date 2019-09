Jornada 4 Osasuna inaugura el remodelado Zorrilla ante un Valladolid con novedades Los blanquivioletas debutan en su feudo ante un rival que recupera a piezas clave como Javi Moyano, Rubén Alcaraz o Sandro EFE Valladolid Domingo, 15 septiembre 2019, 00:40

El Osasuna inaugura este domingo el remodelado estadio José Zorrilla, tras varios meses de obras, que han impedido al Real Valladolid jugar en su feudo en las tres primeras jornadas, y lo hará ante un rival que recupera a piezas clave como Javi Moyano, Rubén Alcaraz o Sandro.

Aunque el técnico del equipo blanquivioleta, Sergio González, no facilitará la lista de convocados hasta la tarde del sábado, dejó claro el viernes que los tres jugadores estaban recuperados de sus correspondientes dolencias y que entrarían en la convocatoria, aunque no detalló si dentro del once inicial.

Serán necesarias todas las armas para hacer frente a un recién ascendido que ha comenzado la temporada de manera espectacular -con cinco puntos en la tabla- y que mantiene la dinámica positiva que le permitió subir de categoría tras un gran año, de la mano de su entrenador, Jagoba Arrasate.

Y una de esas armas es mantener un bloque sólido, sobre todo, en el plano defensivo, para frenar las cualidades de un Osasuna que «sabe a lo que juega» y que destaca a balón parado, en el uno contra uno y en su capacidad para sacar petróleo de las segundas jugadas, tal y como advirtió González.

Se espera, de este modo, un partido muy disputado en el que también será importante «estar más acertados» de cara a la portería, para evitar que suceda lo mismo que ante Levante, en cuyo partido los vallisoletanos realizaron un gran partido, pero no tuvieron fortuna en la definición y acabaron perdiendo.

El técnico vallisoletano también ha incidido en la importancia de aislarse de los factores externos, en este caso, de ser el primer partido en casa y en un escenario que se ha puesto sus mejores galas y que los aficionados ansían con anhelo, no en vano, se ha batido el récord de abonados, con más de 22.000.

El Club Atlético Osasuna visita este domingo al Real Valladolid en el Estadio Nuevo José Zorrilla con el claro objetivo de prolongar su buen inicio de la Liga Santander, tras un triunfo como visitante y dos empates en El Sadar.

Los cinco puntos cosechados por los pupilos de Jagoba Arrasate en las tres primeras jornadas de la competición doméstica les han convertido en una de las revelaciones, teniendo en cuenta que el cuadro rojillo es uno de los recién ascendidos a la categoría.

Arrasate, que compareció este sábado en rueda de prensa, tiene claro que el partido de la primera jornada en Butarque ante el Leganés (0-1) es «un ejemplo a seguir» para sus jugadores en aspectos como «la concentración o el estado de alerta» que les hizo llegar con opciones a la recta final del choque y, finalmente, llevarse los tres puntos a Pamplona.

No obstante, el entrenador vizcaíno advirtió de que existen otros aspectos en los que el equipo navarro debe mejorar y de que «en Primera División tienes que atreverte a hacer más cosas con balón si quieres tener opciones de victoria».

El técnico de los navarros elogió a su rival de este fin de semana, recordando cómo en la temporada pasada «todo el mundo daba por descendido al Valladolid» y, en las postrimerías de la competición, acabó salvando la categoría.

Para Arrasate, el conjunto pucelano es un equipo «muy completo», del que destacó su «buena organización defensiva» y, de forma paralela, su naturaleza «ultraofensiva» que, a su juicio, le ha llevado a protagonizar tres partidos fuera de casa que se le han dado «francamente bien» en el inicio liguero.

Osasuna viaja al Nuevo José Zorrilla con una convocatoria compuesta por 18 jugadores y con la incógnita de si Arrasate seguirá apostando por el bloque habitual de las tres primeras jornadas o introducirá de inicio a jugadores que han ido acoplándose más despacio a la dinámica del grupo, como el defensa Raúl Navas o el atacante Adrián.

Se quedan en Pamplona por decisión técnica el portero Juan Pérez, el defensa Lillo y el delantero Marc Cardona, además de los lesionados Brasanac, Unai García, Kike Barja, Iñigo Pérez y Luis Perea.

-Alineaciones probables:

Valladolid: Masip; Porro, Kiko Olivas, Moyano, Nacho; San Emeterio, Alcaraz, Míchel, Óscar Plano; Guardiola y Sandro.

Osasuna: Rubén; Nacho Vidal, David García, Aridane o Raúl Navas, Estupiñán; Oier, Moncayola o Fran Mérida; Roberto Torres, Rober Ibáñez; Chimy Ávila y Brandon.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité Andaluz).

Estadio: José Zorrilla.

Horario: 18.30 horas.