Primera UEFA dice que LaLiga necesita cuatro autorizaciones para jugar en Estados Unidos El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin. / Efe Ceferin insiste que es necesario recibir la aprobación en España de la Federación, después de la UEFA, CONCACAF y Federación estadounidense RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Montecarlo Viernes, 31 agosto 2018, 14:25

La UEFA avisa que no será tan fácil jugar un partido de LaLiga en Estados Unidos. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, explicó en un desayuno informativo en Montecarlo que para que un partido de la competición liguera española se pueda jugar en Estados Unidos es necesaria su aprobación por parte de la UEFA, de las autoridades deportivas nacionales Federación Española de Fútbol (FEF), de la Federación de Estados Unidos (US Soccer) y de la CONCACAF. «El procedimiento está muy claro. Es necesario que lo aprueben la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), la UEFA, US Soccer y la CONCACAF. A la FIFA solo se requiere hacer la comunicación», apuntó Ceferin.

El mandatario, al ser cuestionado por Preguntado por el acuerdo de LaLiga con la multinacional Relevent para que durante quince años se jueguen partidos de primera división de la liga española en Estados Unidos, mandó un mensaje velado a Javier Tebas recordando que «el fútbol es global, pero sería mejor pedir primero esos permisos y después hacerlo publico». Y es que en UEFA ha sorprendido que el acuerdo se produjese sin conocimiento de muchos clubes de LaLiga, algunos como el Real Madrid presentes en Montecarlo el jueves por la gala y sorte de la Champions League, además de la posición contraria de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que dijo no tener constancia alfuna de la iniciativa. De hecho el sindicato pidió a LaLiga la semana pasada que revoque su decisión y emplazó a finales de septiembre o principios de octubre para recibir una respuesta, ya que tras reunir a los capitanes de Primera el pasado día 22 aseguró que «todos están en contra, sorprendidos e indignados». Por el momento, informan desde AFE, no se ha fijado una fecha para esa reunión entre ambas instituciones.

La intención de LaLiga es que el partido de la segunda vuelta entre el Girona y el Barcelona, previsto para el fin de semana del 27 de enero próximo, se dispute en Estados Unidos, según el compromiso de expansión de la Liga en Estados Unidos y Canadá de la patronal de clubes con Relevent.