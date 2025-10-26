El tremendo enfado de Vinicius al ser sustituido en el clásico: «¿Yo?» El brasileño se ha ido directo al vestuario haciendo aspavientos al ver que era elegido por Xabi Alonso para irse del campo

Juanma Mallo Domingo, 26 de octubre 2025, 18:11

Todas las semanas es protagonista de alguna polémica. La pasada jornada, por ejemplo, en el duelo contra el Getafe, recibió críticas de los futbolistas de Bordalás por su actitud y por sus faltas de respeto. Pues bien, este domingo, ha vuelto a señalarse él mismo por cómo ha abandonado el césped del Santiago Bernabéu cuando Xabi Alonso, en el minuto 72, ha decidido que dejara el campo y dejara su puesto a Rodrygo en el clásico.

"¿YOOOO?" 🤬



EL TREMENDO ENFADO DE VINICIUS AL VER QUE EL CAMBIO ERA ÉL 😡#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/5PjEwFySUh — DAZN España (@DAZN_ES) October 26, 2025

Al brasileño no le ha gustado nada de nada. Se ha extrañado por la apuesta del preparador guipuzcoano. Su equipo iba ganando 2-1 al Barcelona. Cuando ha visto su número se ha señalado y ha preguntado: «¿Yo?». Pues sí, era el elegido. Se ha enfadado, ha hecho gestos con la cara, aspavientos y se ha ido mosqueado hacia la zona en la que estaba su compañero preparado para salir.

De camino, iba gritando, haciendo gestos, enfadado, muy enfado. Es cierto que ha saludado a su compatriota y ya fuera del campo ha comenzado a gritar hacia el banquillo quejándose y se ha ido directamente hacia el vestuario.

Eso sí, luego ha regresado. Según apuntan varias fuentes, ha sido Llopis, el entrenador de porteros del equipo blanco, el que ha hecho que volviera al banquillo.

Justo al final del encuentro, se ha vuelto a dejar sentir. ¿Cuándo? Al producirse la expulsión de Pedri. El tinerfeño ha visto la segunda amarilla por una dura entrada y Vinicius ha caldeado el ambiente en los banquillos. Se han encarado jugadores de los dos equipos. También al término del duelo.