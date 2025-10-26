El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo El Surne tumba al Andorra

El tremendo enfado de Vinicius al ser sustituido en el clásico: «¿Yo?»

El brasileño se ha ido directo al vestuario haciendo aspavientos al ver que era elegido por Xabi Alonso para irse del campo

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:11

Comenta

Todas las semanas es protagonista de alguna polémica. La pasada jornada, por ejemplo, en el duelo contra el Getafe, recibió críticas de los futbolistas de Bordalás por su actitud y por sus faltas de respeto. Pues bien, este domingo, ha vuelto a señalarse él mismo por cómo ha abandonado el césped del Santiago Bernabéu cuando Xabi Alonso, en el minuto 72, ha decidido que dejara el campo y dejara su puesto a Rodrygo en el clásico.

Al brasileño no le ha gustado nada de nada. Se ha extrañado por la apuesta del preparador guipuzcoano. Su equipo iba ganando 2-1 al Barcelona. Cuando ha visto su número se ha señalado y ha preguntado: «¿Yo?». Pues sí, era el elegido. Se ha enfadado, ha hecho gestos con la cara, aspavientos y se ha ido mosqueado hacia la zona en la que estaba su compañero preparado para salir.

De camino, iba gritando, haciendo gestos, enfadado, muy enfado. Es cierto que ha saludado a su compatriota y ya fuera del campo ha comenzado a gritar hacia el banquillo quejándose y se ha ido directamente hacia el vestuario.

Eso sí, luego ha regresado. Según apuntan varias fuentes, ha sido Llopis, el entrenador de porteros del equipo blanco, el que ha hecho que volviera al banquillo.

Justo al final del encuentro, se ha vuelto a dejar sentir. ¿Cuándo? Al producirse la expulsión de Pedri. El tinerfeño ha visto la segunda amarilla por una dura entrada y Vinicius ha caldeado el ambiente en los banquillos. Se han encarado jugadores de los dos equipos. También al término del duelo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en Euskadi tras salir de prisión
  2. 2 Angustia en el ascensor del metro en Santutxu: 14 personas encerradas casi una hora a oscuras
  3. 3

    Bizkaia enfrenta el reto de integrar a decenas de miles de extranjeros para evitar tensiones sociales
  4. 4 Elena Monje, farmacéutica: «Sacar la pierna de la sábana mientras duermes tiene su explicación científica»
  5. 5 Aires peruanos mueven el molino
  6. 6

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  7. 7 La Lotería Nacional de hoy sábado 25 de octubre riega de millones una de las provincias más pobres de España: comprobar resultados online
  8. 8

    7 hábitos (científicamente demostrados) que ayudan a reducir la ansiedad
  9. 9 Brutal enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Jesús Cintora: «Una cosa es ser moderador y otra dictador»
  10. 10 Un hombre viola a un joven en un parque de San Sebastián tras agredirle con la técnica del mataleón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El tremendo enfado de Vinicius al ser sustituido en el clásico: «¿Yo?»

El tremendo enfado de Vinicius al ser sustituido en el clásico: «¿Yo?»