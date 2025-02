La televisión del Real Madrid señala al árbitro bilbaíno De Burgos Bengoetxea: «Manipulan las imágenes desde el VAR»

A. Mateos Lunes, 10 de febrero 2025, 10:25 | Actualizado 11:10h. Comenta Compartir

El derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético venía marcado por la polémica arbitral y la incendiaria carta que el club blanco envió a la Federación y el CSD denunciando un sistema arbitral «viciado». Pero tras el encuentro entre los dos equipos más poderosos de la capital, la tensión se ha disparado. Sobre todo desde el lado blanco, que atacó sin piedad al árbitro del derbi, Soto Grado, y a su asistente en el VAR, el bilbaíno De Burgos Bengoetxea, por señalar a su juicio un penalti inexistente a favor de los colchoneros.

Todo sucedió pasado el minuto 30 del partido, cuando Tchouaméni pisó ligeramente el pie de Samu Lino y De Burgos Bengoetxea advirtió a su compañero del posible penalti que se había producido. El árbitro de campo no apreció nada en un primer instante, tal y como mostraron las cámaras de Movistar Plus en una convesación del colegiado con Lucas Vázquez, pero cambió de opinión cuando vio las imágenes en el VAR.

«César (Soto Grado), te recomiendo un OFR para valorar un posible penalti», le dijo De Burgos Bengoetxea. «Esta es la acción... que no es muy nítida. (...) Ahora te voy a poner otra para que tiene más calidad para que veas el pisotón, ¿vale?», continuó. «¿Tienes más tomas?», le preguntó Soto Grado al bilbaíno. «Son las de mejor calidad, las demás están muy barridas», le respondió De Burgos Bengoetxea. La conversación finalizó con un «venga, pues voy a pitar penalti», que incendió a los comentaristas de Real Madrid TV.

Desde la cabina de retransmisión, los empleados del club blanco no daban crédito: «El Real Madrid se está enfrentando al equipo más favorecido por el sistema. Es Lino el que va a la zona de Tchouaméni... Es alucinante. Es indignante. Le llaman para esto y no para lo del otro día (aludiendo a la posible tarjeta roja que obvió el VAR en el Espanyol-Real Madrid tras una entrada durísima sobre Mbappé). Lo de De Burgos Bengoetxea es... ha avisado de algo inexistente, es lamentable, la mugrienta liga Negreira una vez más».

La explosión en directo de los comentaristas coincidía con los cánticos del Bernabéu, con los que recordaban los numerosos casos de presunta corrupción que persiguen a los últimos presidentes de la RFEF. «Corrupción en la Federación», se escuchó en repetidas ocasiones en el estadio blanco. Llamaron a Soto Grado y De Burgos Bengoetxea «los esbirros de Medina Cantalejo -presidente de los árbitros- y Clos Gómez -responsable del VAR-» que «hacen efectivo un nuevo escándalo arbitral».

Concluido el partido no se calmaron los ánimos. La televisión del club preparó un nuevo vídeo, como suele ser habitual, repasando los errores arbitrales y añadiendo imágenes de archivo de los mismos protagonistas con el club blanco. «Gol de Soto Grado y asistencia de De Burgos Bengoetxea. El Madrid no suma hoy tres puntos por su culpa», comenzaban diciendo.

Esta vez, el blanco de las críticas era el colegiado bilbaíno por advertir a su compañero del posible penalti que adelantó al Atlético de Madrid. «De Burgos Bengoetxea no puede volver a pitar al Real Madrid. Cuanto más se equivoca, mayor ha sido la progresión y el ascenso de este árbitro. La semana pasada el VAR no avisa al árbitro en la entrada a Mbappé y hoy sí que lo llama en el penalti inexistente a Lino. Encima, esta semana sí hay audios del VAR, no es casualidad», confesaron.

Y acusaron al colegiado vizcaíno y a la empresa que suministra las imágenes a la sala VOR de «manipular» las tomas «porque le muestran cuando la punta de la bota de Tchouaméni está encima de Lino». Según interpreta la televisión del Real Madrid, «Lino se tira de manera antinatural».

Ricardo de Burgos Bengoetxea es un viejo conocido del Real Madrid. Es uno de los árbitros que no gustan en el club blanco y que protagoniza muchos de sus vídeos sobre polémicas arbitrales. La más recordada es la expulsión de Vinicius en Mestalla que después el Comité de Competición dejó sin efecto por entender que el VAR no sirvió a De Burgos la secuencia completa de la acción.