Primera Tebas: «El calentón de Florentino por el VAR me parece mal» 01:14 Javier Tebas, presidente de LaLiga. / EP «Los jugadores del Reus estaban secuestrados y no se podía permitir», proclama el presidente de LaLiga, que acusa a Rubiales de leer la Ley del Deporte «al revés o de lado» AMADOR GÓMEZ Madrid Miércoles, 30 enero 2019, 17:21

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, reiteró este miércoles sus críticas a Florentino Pérez por haber llamado a Luis Rubiales para quejarse al presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) por el penalti no señalado a Vinicius y la no intervención del VAR en esa acción, durante el Real Madrid-Real Sociedad (0-2) disputado el pasado 6 de enero. Dos semanas después de considerar que «no es lo correcto y no procede que el presidente del Real Madrid se queje por ese camino, de una forma tan directa», Tebas reconoció este miércoles que «hay un rebrote de polémica porque ha afectado a un gran club» y rechazó el comportamiento del máximo dirigente del club blanco. «Me parece mal el calentón de Florentino, que 20 minutos después de un partido llame al presidente de la Federación y que se haga público», lamentó el presidente de la patronal de clubes. «Hay otras formas para manifestar tu queja», reclamó Javier Tebas a Florentino Pérez.

«Yo me quejo más por las formas. Todo eso, además, ha ido acompañado de una campaña mediática contra el VAR, contra Velasco Carballo (presidente de los árbitros), contra el operador, contra el realizador, que dicen que es independentista... Los portavoces yo ya me lo conozco. Lo que dice Pepito es porque lo ha dicho Juanito. Ahora parece hay que hacer una prueba de españolismo para el VAR», lanzó con ironía Tebas. «Así, con todas esas chorradas. se está poniendo en peligro la industria del fútbol. Mediapro es de las que mejor retransmite del mundo y estamos preocupados de si es catalana», añadió el presidente de la patronal de clubes, indignado con la actitud de Florentino Pérez y los medios de comunicación afines al Real Madrid.

«El balance del VAR es extraordinario, excelente en general, aunque ha habido polémica. Todavía no se entiende bien cómo funciona el VAR. Es para errores clamorosos», aclaró Tebas durante los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press, destacando el trabajo del Comité Técnico de Árbitros (CTA) encabezado por Velasco Carballo, «que lo está haciendo extraordinariamente bien». Sin embargo, Tebas sí arremetió de nuevo contra Luis Rubiales, a quien acusó de no conocer las normas de control económico de LaLiga respecto al 'caso Reus', al igual que considera que el sindicato de futbolistas (AFE) «no debe haber hablado mucho con los jugadores de este club», al no haberles defendido como, en su opinión, debía.

«El Reus está expulsado. No pertenece ya a LaLiga. Veremos la decisión del TAD, pero sus jugadores, que estaban secuestrados, han decidido irse. LaLiga no podía permitir esto»

«El Reus está expulsado. No pertenece ya a LaLiga. Veremos la decisión del TAD (Tribunal Administrativo del Deporte, ante el que el Reus ha solicitado la suspensión cautelar), pero sus jugadores, que estaban secuestrados, han decidido irse. LaLiga no podía permitir esto», se defendió Tebas, que recordó las expulsiones anteriores del fútbol profesional del Elche, el Guadalajara y el Murcia. «Todas las decisiones sobre esos clubes fueron ratificadas en los tribunales, incluso en el Tribunal Supremo. Estoy seguro de que Rubiales no conoce las normas de control económico», dijo Tebas, después de que Rubiales mostrase su desacuerdo con la sanción de tres años impuesta al club catalán de Segunda, decidida por el Juez de Disciplina Social de LaLiga. «A lo mejor Rubiales lee la Ley del Deporte al revés o de lado», añadió Tebas.

Advertencia con los impuestos

Tebas insistió en que la expulsión del Reus de LaLiga por impago a sus futbolistas era la decisión que tenía que tomarse, aunque el caso queda ahora a expensas del TAD, que si decreta una suspensión cautelar obligará a la patronal a readmitir al club castigado, «aunque ya se verá cómo se reincorpora, porque no puede fichar jugadores». «Los 21 clubes restantes de la categoría cumplen las normas y no puede ser que se las salten, que aparezca un señor (un grupo inversor estadounidense) y que diga que lo va a comprar. No pueden estar esperando a que les vayan a salvar tras saltarse las normas», apuntó quien también advirtió al Gobierno de las consecuencias de una subida fiscal prevista en los Presupuestos del Estado: «Hemos pasado de ser una industria morosa a ser una parte importante de la riqueza de este país y hay que tener muchísimo cuidado con los impuestos. El tema de los impuestos en los Presupuestos afectan. La subida fiscal llevará a que el fútbol español se quede sin 15 o 20 grandes jugadores».

«Intentaremos que haya partido en Estados Unidos la próxima temporada. Son decisiones complicadas, pero seguiremos trabajando en ese proyecto»

Respecto al frustrado Girona-Barça en Miami, Tebas confirmó que no se rendirá para que dispute la próxima temporada un partido de Liga en Estados Unidos. «Son decisiones complicadas, pero seguiremos trabajando en ese proyecto, porque es un referente estratégico. Esto es una industria que crea riqueza. Si creas ruina, como pasaba últimamente, esto es un desastre. Seguiremos haciendo los mayores esfuerzos. Creemos que tenemos derecho y es muy importante para la industria el partido en Estados Unidos, aunque el partido de Miami ocupa el 2% de mi pensamiento estratégico«, aseguró.