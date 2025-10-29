El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Szczesny ataja el penalti que lanzó Mbappé en el clásico disputado el pasado domingo. Óscar del Pozo (Afp)
Barcelona

Szczesny da la razón a Flick

El guardameta polaco se quedó para ser un sustituto de garantías de Joan García y ha demostrado serlo

Daniel Panero

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:48

El Barcelona acumuló malas noticias en el Santiago Bernabéu, pero hubo un hombre que salió reforzado. Ese fue Wojciech Szczesny. El meta polaco fue ... titular una vez más por la lesión de Joan García y sostuvo al equipo de Hansi Flick durante muchos minutos gracias a sus intervenciones bajo palos. Sus paradas sirvieron para demostrar que el técnico alemán no se equivocaba priorizando su continuidad durante el pasado verano y también para dar tranquilidad a un Barça que está bien cubierto bajo palos.

