Interrumpido un cuarto de hora el derbi entre Sevilla y Betis a tres minutos del final por una lluvia de botellas El colegiado Munuera Montero aplicó el protocolo y finalmente el partido pudo finalizarse sobre el césped

Gabriel Cuesta Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:13 | Actualizado 18:28h. Comenta Compartir

Otra pésima imagen del fútbol español por culpa de los radicales. El derbi sevillano se ha interrumpido durante quince minutos por el lanzamiento de objetos al campo desde el fondo de los ultras del Sevilla. Faltaban solo tres minutos para el descuento y ganaba el Betis por un cómodo 0-2, con goles de Fornals y Altimira. El colegiado Munuera Montero señalaba el camino a los vestuarios, una decisión que tomaba después de haber ya avisado al delegado de campo por otra lluvia de botellas previa en la misma zona, cerca de la portería del bético Álvaro Valles, en el minuto 80, tras una acción defensiva de Marc Bartra, foco de numerosos insultos.

El colegiado andaluz explicó el protocolo a los jugadores, que discutían entre ellos desconcertados por la decisión de interrumpir el partido, ya que el tiempo reglamentado estaba cumplido y preferían dar por terminado el choque. No fue así. El árbitro abordó la situación junto a los capitanes, los entrenadores, la Policía y el delegado de campo. Finalmente, señaló el camino a los vestuarios. Los futbolistas calentaban sobre el césped al principio, aunque luego se marcharon por el túnel. Se reanudó quince minutos después.

❗️ Munuera Montero detiene el Sevilla - Betis en el minuto 88 por el lanzamiento de objetos sobre el área visitante.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/S07rzmTGhW — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 30, 2025

No es la primera vez que se da esta circunstancia en el derbi sevillano. Fue en enero de 2022, en los octavos de final de Copa, cuando se suspendió el duelo como consecuencia del impacto de un objeto lanzado desde la grada a la cabeza del centrocampista Joan Jordán, por aquel entonces en el Sevilla, cuando el resultado era de empate empate a uno. En aquella ocasión, el escenario fue el Benito Villamarín. El jugador quedó tendido en el suelo y fue trasladado al hospital por un traumatismo craneoencefálico. El incidente ocurrió justo después de que Nabil Fekir firmase el tanto del empate con un soberbio gol olímpico.

