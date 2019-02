Jornada 24 Simeone no quiere llegar ante el Rayo a un récord negativo desconocido El argentino, pese a las dos derrotas consecutivas, se muestra entusiasmado con el futuro... y con la vuelta de Diego Costa, al que ve compatible con Morata RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Sábado, 16 febrero 2019, 00:54

Volver a ganar. Eso es lo único que tiene en la cabeza Diego Pablo Simeone, que apenas se concedió unos minutos para disfrutar de su renovación con el Atlético hasta 2022. Fiel a su estilo, prefiere centrar el foco en el Rayo, en vencer de nuevo tras dos derrotas seguidas que en su futuro en la entidad. «Como técnico a dar a los jugadores las herramientas para seguir compitiendo» al nivel que desea para el club. «No estoy en el lugar para pedir nada. Estoy en el lugar de dar, de agradecer a los futbolistas que tenemos y que durante siete años han mantenido este trabajo», dijo antes de regatear la comparación con Johan Cruyff en el Barcelona. «A partir del andar no me detengo a analizar nada de lo que hemos hecho. El fútbol y la vida depende del hoy y de lo que vas a dar. Tenemos un desafío muy grande, un trabajo y gente joven que puede hacer crecer al equipo y la decisión de seguir en este camino son los futbolistas, el ambiente, la gente... pero sobre todo los jugadores, estamos convencidos de que podemos crecer con ellos y seguiremos buscando competir, que es lo primero que dije al llegar».

Al Atlético ya no le valen ni los empates, lleva seis a domicilio, y espera no alcanzar un registro negativo desconocido para el Cholo-jamás ha perdido tres encuentros de la Liga consecutivos en la era del argentino- que le alejaría casi de modo definitivo del título. Sabe que necesita volver a ser fiable en defensa. De hecho en los tres últimos duelos que ganó Jan Oblak terminó imbatido. Optimizar los goles de Antoine Griezmann (que ha anotado en ocho en las nueve últimas jornadas de Liga) y esperar el estreno de Álvaro Morata. Parece que entrarán en el once Vitolo, Rodrigo y Filipe Luis.

A no sumar tres derrotas seguidas

Cholo, que es consciente de que se queda sin margen de error en la lucha por la Liga, reconoció que la baja de Koke, aunque «es un jugador fundamental» no es un motivo para la excusa en su duelo en Vallecas y dejó caer que Diego Costa -operado en el quinto metatarsiano del pasado 5 de diciembre- puede tener minutos tras 13 partidos ausente (resueltos con siete triunfos, cuatro empates y dos derrotas). «Absolutamente puede ser compatible con Morata a partir de un trabajo consolidado y está bárbaro, que se sale, tiene un hambre que no puede. Ustedes vieron como entrenó y está con ambición como es él, un guerrero y esperemos que pueda comenzar a demostrarlo». Será ante el Rayo, del que destacó a Michel. «El entrenador está haciendo un gran trabajo, ha cambiado el sistema desde hace unas fechas con bandas que trabajan muy bien, están trabajando como grupo muy bien, en su campo se crecen y será un partido duro».

El equipo franjirrojo también viene en línea descendente tras regresar a la zona de descenso por sumar dos derrotas consecutivas ante al Leganés y Espanyol que llegaron con goles rivales en los minutos finales. Solo está a un punto de la salvación que marcan Girona y Celta y a tres del Valladolid por lo que salir de la zona roja esta jornada no es una quimera. Sobre todo porque el juego del equipo concede esperanzas: estuvo cinco jornadas sin caer y logró cuatro victoria desde el cambio del equipo a jugar con tres centrales. Alejandro Gálvez y Álvaro Medrán parecen los candidatos a sustituir a Emiliano Velázquez y al belga Giannelli Imbula. En una semana en la que los dos clubes (por medio de Miguel Ángel Gil Marín y Martín Presa) han hablado de árbitros se espera que Gil Manzano, uno de los mejores colegiados españoles, no sea protagonista en un estadio de Vallecas que podría llenarse por primera vez en la campaña.

Alineaciones probables:

Rayo: Dimitrievski, Advíncula, Amat, Gálvez, Abdoulaye, Alex Moreno; Embarba, Comesaña, Medrán, Trejo y Raúl de Tomás

Atlético: Oblak, Arias, Giménez, Godín, Filipe Luis, Correa, Rodrigo, Saúl, Vitolo, Griezmann y Morata

Árbitro: Gil Manzano (Colegio Extremeño)

Estadio: Vallecas

Hora: 16.15

TV: BeIn LaLiga