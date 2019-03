Atlético Simeone: «Estuve jodido y amargado, pero ahora a trabajar» Diego Simeone, en rueda de prensa. / Efe El técnico del Atlético hace una defensa a ultranza del 'Profe' Ortega porque «es el mejor de todos» y desvela que tras la final de la Europa League «había dos jugadores que no me hablaban y no salió nada» JAVIER VARELA Madrid Viernes, 15 marzo 2019, 13:23

Simeone se plantó ante los medios con gesto serio y sorprendió con la mejor rueda de prensa de la temporada. «Estuve jodido y amargado, con un duelo de horas», confesó sobre la eliminación de la Liga de Campeones, pero desveló que una vez lamidas las heridas «ahora a trabajar». «Nunca nadie me regaló nada y no cambio con críticas ni elogios», continuo para volver a poner la mente en la Liga: «Ya estamos pensando en Bilbao, donde hay un partido duro, difícil y hasta similar a la Juventus, aunque no en cuanto a los futbolistas».

El técnico rojiblanco no se siente especialmente cuestionado tras el palo de Turín porque lo está «en todos los partidos. Es algo diario», señaló. «No pienso que no tengo nada que demostrar porque ya lo demostré. El fútbol es el día a día», añadió. Para muchos aficionados, el gran responsable de la eliminación de la Liga de Campeones fue Simeone, algo en lo que coincide el entrenador: «Entiendo el malestar». «A la afición no tengo nada que decirle, solo agradecerle desde el primer día que llegué como futbolista hasta el día de hoy. En esta rueda, las críticas tienes que estar porque el responsable soy yo. Si se tienen que enfadar con alguien es conmigo», zanjó.

Además, Simeone hizo una defensa a ultranza del 'Profe' Ortega, que según el diario 'As' tuvo un enfrentamiento con Stefan Savic. «El Profe es el mejor de todos. Tiene errores como todos, claro, pero asumimos nuestras situaciones y somos autocríticos. Es el mejor 'Profe' de todos», señaló. El técnico argentino no quiso ni desmentir ni confirmar el roce entre el jugador y el preparador físico porque «de nosotros para dentro no tenemos ninguna duda de que va a seguir todo por el mismo camino y esto es como la familia. Las cosas quedan dentro y si hay una situación que resolver se resolverá dentro, pero a partir de la derrota es normal que salgan estas cosas».

Simeone fue más allá al desvelar una situación desconocida hasta hoy que pasó hace unos meses tras la final de la Europa League ante el Olympique de Marsella en Lyon y que terminó con el triunfo rojiblanco. «Estas cosas buscar desestabilizar y pasan cuando pierdes, porque después de la Europa League había dos jugadores enfadados conmigo que ni me hablaban pero nadie se enteró», desveló el argentino. Para Simeone estas filtraciones con como «el juego del teléfono escacharrado», que «una cosa es como empieza la conversación y otra lo que se termina contando».