Simeone: «Este estilo generó ilusión, crecer y volver a ganar»

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió este viernes en la defensa de su estilo en el equipo rojiblanco, del que enfatizó que generó en el club «ilusión, crecer y volver a ganar», lo asemejó a la historia de la entidad y se preguntó «por qué» se quiere «cambiar algo que va bien».

«Que se puede mejorar... Nadie duda de que se puede mejorar y que tenemos que mejorar. A partir de eso, me gusta la pizza (el símil que empleó en una entrevista la pasada semana en 'El Larguero' de la Cadena Ser para hablar del estilo de su equipo)», expuso en la rueda de prensa de la víspera del encuentro contra el Valencia.

«Esa pizza se relaciona a mantener un estilo y una forma que volvió a generar en el ambiente del Atlético de Madrid y en su gente ilusión, crecer, volver a ganar... Entonces, ese es el camino», dijo el preparador argentino, que miró hacia atrás para comparar esa idea del juego actual del equipo con la historia del club rojiblanco.

«Siempre tratamos de buscar mantener un estilo fuerte en nuestro equipo, que es la historia del Atlético de Madrid; un equipo fuerte, competitivo, contragolpeador y un equipo que se ha defendido en su historia bien para poder atacar. A mejores futbolistas y mejores momentos de los futbolistas se podrá crecer (...) Si se compatibiliza el talento más la historia de nuestro club, el camino sigue siendo el mismo, bueno», prosiguió antes del entrenamiento.

Ve «bárbaros» a Diego Costa y Morata

El Atlético ha marcado once goles en sus primeros diez partidos oficiales de esta temporada. Sólo uno de Diego Costa y otro de Álvaro Morata. «Los veo bárbaros. Los veo muy bien. Más allá de que no pueden transmitirlo y mostrarlo con goles, que es de lo que viven, en cuanto a su predisposición y sus ganas de crecer los veo en un momento bárbaro. Espero que no bajen de esa postura», afirmó.

«Los veo con entusiasmo. Cuando los veo con ganas de mejorar, tenemos que tener la tranquilidad que estamos enfrente de dos jugadores muy importantes para el club y para el equipo. Esperemos que en su debido momento el gol aparezca, que es parte de la vida de ellos», añadió el técnico, que ya mira al duelo con el Valencia. «Es un equipo histórico y muy competitivo, con un poderío enorme en todo lo que sea recuperación y salida de contragolpe. Está cambiando algunas cosas desde la llegada de Celades. Se les ve dinámicos y peligrosos, sobre todo a la contra», analizó Simeone.

El Atlético sólo ha ganado dos de sus últimos nueve encuentros a la vuelta de los parones FIFA. «Siempre cuando los chicos vuelven de las selecciones no es fácil. Cada vez juegan más partidos, es más complejo para los equipos y para ellos y también engancharse nuevamente a su club y a su competición. Esperemos que lo hagan rápidamente», dijo.

También habló del aplazamiento del Barcelona-Real Madrid que estaba previsto para el 26 de octubre. «Creo que hay muchos temas de fondo importantes. Esperemos que sea todo en consecuencia de que la salud y la tranquilidad en Barcelona reine para todos. Después, el partido de fútbol creo que es secundario», valoró.