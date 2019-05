Jornada 36 Simeone: «A Godín lo queremos muchísimo» 01:04 Diego Simeone, durante la rueda de prensa. / Foto: Juan Carlos Hidalgo (Efe) | Vídeo: Atlas El técnico del Atlético esquiva hablar del futuro y trata de centrar el foco en el presente pese al aroma a fin de ciclo que se vive en el club rojiblanco ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 3 mayo 2019, 13:49

Parco y escueto como en sus últimas ruedas de prensa, Diego Pablo Simeone rehuyó hablar del futuro y trató de centrar el foco en el presente, pese a que la Liga está ya sentenciada y el Atlético tiene prácticamente certificado el subcampeonato, a falta de un punto que tratará de amarrar este sábado ante el Espanyol. «Tenemos tres partidos por delante y nos centramos en el Espanyol que es lo que nos interesa para tratar de llegar lo más cerca del campeón», manifestó el técnico del Atlético cuando se le cuestionó por un verano en el que se perfila un cambio de ciclo en el club rojiblanco con la posible marcha de futbolistas capitales en las últimas temporadas.

Uno de los que parecen tener los dos pies fuera del Atlético es Diego Godín, por el que se le preguntó al Cholo, que no quiso responder si tiene la sensación de que el uruguayo afronta sus últimos partidos de rojiblanco. «No me parecería oportuno hablar yo en su lugar. Lo queremos muchísimo. Nos dio y nos da la vida futbolísticamente hablando en cada partido que compite. Profesionalmente es intachable. Es un orgullo que sea el capitán de nuestro equipo», manifestó el argentino, que indicó que «si algo tiene que comentar es más justo que lo haga él» y resaltó que «todavía es muy pronto para poner la cabeza a trabajar» en la próxima temporada cuando se le inquirió si le ilusiona el curso venidero. El objetivo ahora, insistió, es intentar acercarse lo más posible al ya campeón de Liga, al que transmitió sus «felicitaciones» por la «contundencia con la que compitió».

Sobre el subcampeonato, remarcó que el Atlético siempre busca «lo más alto». «Lo que dicta la lógica es que si no puedes ser primero, hay que trabajar para ser segundo», apuntó el Cholo, que aludió a la «regularidad» que ha tenido el Atlético en las últimas campañas, en las que a veces ha sido tercero, otras segundo y en un caso, en el curso 2013-2014, campeón. «Esta es la línea que tiene que seguir el Atlético», abundó.

Se refirió a Thomas Lemar, el futbolista más caro en la historia del Atlético qe ha elevado sus prestaciones en las últimas jornadas tras unos meses en los que su rendimiento no fue el esperado. «Es un jugador diferente, que no tenemos en la plantilla, vertical, que progresivamente irá mejorando desde el esfuerzo colectivo y su nobleza para trabajar para el equipo ha crecido muchísimo», destacó el Cholo, que subrayó que el francés «ya no aparece por espasmos de juego sino que tiene una continuidad».