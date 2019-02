Jornada 25 Simeone: «Seguimos en nuestro camino, solo pensamos en nosotros» 00:50 El entrenador rojiblanco, Diego Pablo Simeone, dando indicaciones / AFP El técnico rojiblanco se mostró en la rueda de prensa posterior al 2-0 del Atlético ante el Villarreal «muy contento por la victoria tras una semana muy dura» ICÍAR MUÑOZ Madrid Domingo, 24 febrero 2019, 20:02

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró «muy contento tras una semana muy dura», después de la victoria de su equipo ante el Villarreal por 2-0 en el Wanda Metropolitano.

«Ha sido un partido durísimo, al igual que los otros dos partidos ante el Rayo y la Juventus, éste último (Villarreal) con toda la carga emocional. En la primera parte nos lo pusieron más complicado, Oblak se hizo una parada espectacular, en la segunda mitad Álvaro volvió a marcar, que lo necesitaba él y nosotros también», declaró el técnico argentino, valorando el encuentro.

«Lo hablamos en el descanso. Siempre contra este rival empezábamos ganando o empatando, tuvimos la oportunidad en la primera parte de marcar los goles. Leímos muy bien el partido, nos sentimos cómodos presionando cuando nos tocó llevar el peso del partido», afirmó el entrenador del Atlético.

«El cuarto árbitro nos explicó que hubo un contacto pero fuera del área. Fue muy claro con nosotros y dijo que el árbitro pitaría interpretación y no penalti», aclaró el técnico del club rojiblanco sobre la acción en el área del Villarreal.

Después de dos partidos con goles anulados de Álvaro Morata ante sus exequipos, Real Madrid y Juventus, a la tercera fue la vencida para el jugador madrileño. «Estábamos con la duda de si gritar o no, porque los dos goles que hizo Morata legalmente no los pudimos celebrar porque se los anularon», explicaba Simeone sobre el primer gol del Atlético ante el Villarreal.

«Jugar después de Champions es muy difícil y más ganar, gastas muchas energías emocionales, sobre todo, después del rival al que nos enfrentamos, pero me voy muy contento por mis jugadores», decía el entrenador argentino sobre el estado físico de sus jugadores.

Preguntado sobre la distancia que los separa del Barcelona en Liga, Simeone dijo sentirse «muy orgulloso de lo que están haciendo mis chicos después de ver al Barça». «Nosotros seguimos en nuestro camino, solo pensamos en nosotros mismos», concluyó sobre el clásico del próximo sábado.

Por otra parte, Álvaro Morata atendió a pie de campo a los micrófonos de LaLiga y se manifestó «muy contento por los tres puntos y también por el gol».

Depués de dos partidos marcando goles que finalmente no subieron al marcador, el '22' del Atlético de Madrid pudo celebrar ante los suyos su primer tanto como jugador rojiblanco. «Estaba bromeando con los compañeros. Hasta que no he visto a todos los árbitros dar el tanto no lo he celebrado con entusiasmo», dijo.

«Necesitamos ganar todos los puntos en nuestro estadio. Si jugamos como lo estamos haciendo va a ser difícil que nos ganen, nosotros vamos a pelear hasta el final, como un equipo», señaló sobre la pelea por el campeonato.