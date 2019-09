Documental Ramos: «Mi quinta Champions sería una locura» Sergio Ramos, durante la presentación del documental. El central ironiza con que «me quedan más temporadas con Amazon que con el Madrid» y cree que «da que pensar que los españoles no tengamos un balón de Oro» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 10 septiembre 2019, 16:16

Sergio Ramos presentó su serie documental, disponible en más de doscientos países a partir del próximo viernes a través de Amazon Prime, horas antes de la fiesta del pre-estreno, con alfombra roja incluida, de 'El Corazón de Sergio Ramos'. El capitán del Real Madrid y la selección centró sus respuestas en torno al producto audiovisual (que le ha seguido en su casa, en las instalaciones del club tanto en Valdebebas como en el Bernabéu y en algunas de sus pasiones, como la música y los caballos) que considera hará que muchos puedan conocerle mejor.

«Me asocié con la mejor plataforma mundial para que conociera un poco más a Sergio Ramos y no todo sea lo que puedan ver en un partido. Soy un niño de barrio, de Camas, y he trabajado mucho para conseguir mi sueño y si la serie ayuda a alguien, perfecto. Ya habrá merecido la pena. No solo es fútbol. La familia, la música y los caballos, mi otra gran pasión. La gente se va a divertir y van a ver otra cara de Sergio», explicó en la presentación junto a Georgia Brown, directora europea de series originales de Amazon.

El central no ocultó que para su familia no ha sido nada sencillo lo de convivir con una cámara a diario: «Abrir las puertas de mi vida ha sido fácil en este caso porque el equipo ha sido profesional. Jugar en el Real Madrid me ha formado de una manera total. Me inquieta más una cámara en casa que un partido. Pilar y yo estamos más acostumbrados, pero a mis hijos sí que les cohibía. Más que presión siento responsabilidad. No lo he hecho para que la gente cambie de opinión, pero sí para que se conozca cómo es nuestra vida, la de los futbolistas», insistió.

La grabación ante el Ajax

Ramos se refirió a la polémica que suscitó que parte del rodaje se produjese al final de la pasada temporada, la noche en que el Real Madrid quedó eliminado de la Liga de Campeones en octavos de final sin que estuviese en el campo tras forzar una amarilla. «Tienes unas obligaciones cuando firmas algo así. Fue uno de los peores momentos. Un día doloroso. Nadie esperaba caer eliminado. Se dejó de grabar porque era un momento muy malo. No todo es perfecto. El documental también habla de que no todo es perfecto, no todo sale bien, y esa es la realidad de las cosas. De los errores también se aprende», confesó.

Sergio Ramos, un amante de la guitarra. / Amazon

Sí desligó algunas respuestas sobre temas de actualidad unos días después de convertirse en el internacional español con más partidos jugados. Uno de los pocos objetivos que le faltan en su carrera es ganar el Balón de Oro, algo que se ha resistido a los jugadores españoles pese a los éxitos individuales y colectivos en este siglo. Uno de los principales candidatos es Virgil Van Dijk, central, como él. «Si Van Dijk lo gana es porque ha hecho méritos suficientes. Grandísimo defensa. Da que pensar que haya jugadores españoles que no lo hayan tenido. Es un premio individual y no se sabe muy bien lo que se reconoce. Siendo defensa es más complicado. Parece que ahora ya no es Messi y Cristiano. Parece que se abre la veda», dijo recordando que el Balón de Oro también es un objetivo personal. «Por eso luchó cada día. Me veo capacitado para seguir varios años más».

El andaluz dice que mantiene el hambre ya que todavía tiene por delante muchos retos: «Tras una temporada nefasta como la pasada, hay que resetear y volver a ganar. Tenemos ganas, hambre de volver a hacerlo. Va a ser una temporada buena para el equipo. Vamos a ir a más. Los resultados buenos van a terminar llegando. Tenemos ambición por volver a ganar. Por nosotros no va a quedar. A nivel personal me encuentro, con ganas de hacer una temporada buena y seguir jugando. Tengo ambición. Mientras sea posible conquistar más cosas, seguiré soñando con ellas. Me apasiona. Mi quinta Champions sería una locura. Por eso me sacrifico. Como levantar una Eurocopa o un Mundial más. Sería único».

Uno de los hijos de Sergio Ramos. / Amazon

En principio, la serie documental tendrá más temporadas, según anunció de modo irónico el propio Ramos, aunque aún no se saben plazos del rodaje o cuándo se llevará a cabo. «El futuro se verá y dependerá de la aceptación. Amazon también tiene relación con el club. Habrá más contenido más adelante. Tengo firmadas más temporadas con Amazon que con el Madrid (le quedan dos). No era agradable grabar mucho tal y como fue la temporada pasada. n los momentos malos es cuando más se aprende. Se hace y toca así. Las cosas no se cuentan sabiendo que van a salir bien. Tocó esta y había que contarlo. Ganando hubiera sido más fácil. Pasas página y con ilusión de ganar muchos más títulos. La idea es que seamos socios unos cuantos años porque también me gustaría que mi historia se pudiera contar ganando».

Su futuro

Por último, fue preguntado por el futuro de Leo Messi, que puede irse gratis del Barcelona al final de cada temporada por una cláusula en su contrato. «Hablar de la carrera de otros jugadores no corresponde. Siempre he hablado bien de Leo porque me parece un jugador ejemplar, único, de los mejores de la historia y es libre de tomar la decisión», apuntó el defensa que vinculó la pregunta a su carrera profesional. «En mi caso, me quedan dos años de contrato y voy a intentar ganar lo que tengo por delante. El fútbol pasa tan deprisa que no te da tiempo a saborear lo bueno o a quedarte ahogado en la derrota. Querer aprovechar cada momento como si fuera el último es lo mejor que podría hacer», finalizó.