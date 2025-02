Rüdiger se lesiona a una semana del derbi y diez días del City

Ignacio Tylko Madrid Sábado, 1 de febrero 2025, 21:46 | Actualizado 23:43h. Comenta Compartir

Noticias inquietantes para el Real Madrid en un momento clave de la temporada y de nuevo en el eje de la defensa porque Antonio Rüdiger cayó lesionado al cuarto de hora del comprometido partido de Liga que el líder disputa ante el Espanyol en Cornellà. A falta de pruebas médicas, las primeras informaciones refieren que el central alemán sufrió un problema en los músculos isquiotibiales tras saltar para intentar desviar un centro de los pericos. Rüdiger se llevó la mano a la parte trasera de su pierna derecha, se tiró al césped y pidió el cambio instantes después para que entrase el canterano Raúl Asencio.

Esta dolencia hace saltar las alarmas en el Real Madrid porque tiene lugar en vísperas de citas fundamentales, las más próximas la de cuartos de final de Copa del Rey ante el Leganés en Butarque y, sobre todo, el derbi capital en el Santiago Bernabéu a una semana vista y la ida del 'playoff' de dieciseisavos de final de la Champions contra el Manchester City de Pep Guardiola en el Etihad dentro de diez días.

Rüdiger, sin contar a David Alaba, que acaba de reaparecer tras una gravísima lesión de rodilla de más de un año que se le complicó porque le afectó al cartílago, ni a Jesús Vallejo, que ni está ni se le espera, era el único central puro de plena confianza para Carlo Ancelotti. Tanto es así que el técnico italiano alineó ante el Espanyol en esa demarcación al discutido Aurélien Tchouaméni.

Tal es la importancia y ascendencia de Rüdiger en el grupo que se trata del jugador más utilizado por Carletto en el presente curso. Antes de la cita ante el cuadro espanyolista, el alemán había completado un total de 2.891 minutos, repartidos en 31 encuentros. El teutón superaba incluso los 2.847 minutos del indiscutible Fede Valverde y los 2.430 de Courtois, siempre antes de este choque ante los pericos.

Ancelotti, crítico con el arbitraje: «Es inexplicable»

Acabado el choque con una derrota inesperada, Carlo Ancelotti confirmó que «Rüdiger tiene una lesión muscular» y en los próximos días se la realizarán pruebas para ver el alcance« y felicitó al Espanyol, pero siguió la línea del club, expuesta partido a partido en Real Madrid TV, y criticó el arbitraje de Muñiz Ruiz en Cornellà.

«Hay que proteger a los jugadores y es inexplicable que no fuera expulsión la entrada a Mbappé», enfatizó el técnico italiano. Sobre todo, no entendió por qué desde la sala VOR no se revisase bien esa jugada ni se avisase al trencilla para que la fuese a ver al monitor. Re refirió también al «gol anulado a Vinicius» y, de forma escueta, comentó que los jueces le comentaron que fue por «una falta de Mbappé».

No trató de poner excusas y evitó polemizar sobre si hay una guerra abierta entre el estamento arbitral y el Real Madrid, pero Ancelotti insistió en esa jugada protatgonizada precisamente por Romero, el lateral que le hizo esa entrada a Mbappé. Sobre el juego, dijo que su equipo mereció más e hizo cosas bien y otras no tanto.