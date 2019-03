Primera Rubiales: «Tebas no puede ser el ministro de deportes» Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol. / Efe El presidente de la Federación Española de Fútbol confirma que «no se van a jugar los lunes la próxima temporada» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Valencia Sábado, 23 marzo 2019, 17:54

Nuevo capítulo en las discrepancias entre Luis Rubiales y Javier Tebas. El presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) estuvo este sábado en la Fan Zone habilitada en Valencia con motivo del España-Noruega y volvió a dejar clara su postura en los conflictos que mantiene con el presidente de LaLiga. «Hay una institución que busca el acuerdo y por el bien del fútbol avanzar aunque sea cediendo en algunas cosas, y hay otra que busca continua confrontación», señaló. Además, recordó que «es bueno que la gente sepa que hemos invitado a LaLiga una y otra vez a dialogar. Primero se puso como excusa por parte de LaLiga la petición de un conflicto de competencias ante el CSD y ahora que se ha dado portazo -palabra que molestó el jueves a la patronal- a eso será otra la excusa», indicó el presidente de la FEF.

Rubiales insistió en que «hay una institución que quiere y que busca el acuerdo. Tenemos en diferentes aspectos todo por avanzar pero hay otros que no quieren. Vemos con todas las de la ley». Además, respecto al partido de los lunes, día en el que van a jugar partidos el Real Madrid y el Atlético tras su eliminación europea, Rubiales reiteró que no existirá el próximo curso. «Ratifico que la temporada que viene no se va a jugar los lunes. Vamos a buscar lo mejor para el fútbol español, para España y después vendrá China, Estados Unidos o lo que sea. Nuestra prioridad son los aficionados y los equipos españoles», aseveró.

Por si quedaba alguna duda de sus palabras, Rubiales insistió que «vamos a intentar, mejor dicho, seguro que no se van a jugar los lunes la próxima temporada. Vamos a buscar lo mejor para el fútbol español, para España y después vendrá China, Estados Unidos o lo que sea. Nuestra prioridad son los aficionados españoles y los equipos españoles».

Uno de los aspectos de los que se mostró más molesto el presidente de la Federación es la ayuda y el dinero que pueda recibir el fútbol base. «Ojalá que por lealtad a la Mesa del Fútbol que queramos crear, lo podemos hablar con LaLiga. El presidente de la Federación Noruega nos ha comentado que el 25% de los derechos de televisión va a parar al fútbol base, aquí en España en 1%, cuando hubo un pacto previo del 3%», señaló. «Hay quien se queja de las competiciones de la UEFA o dice que nos vamos a quedar afectados, pero la pregunta es ¿tú que das? La cúspide de la pirámide del fútbol tiene que alimentar a la base. Ayudar a que los niños, a que la mujer y el fútbol de otras capacidades, mejore. No me vale con secuestrar parte del dinero para decir que tu ayudas. Es algo mezquino». Pero su dardo hacia Tebas llegó cuando señaló que «hay que crear un sistema por el cual el presidente de LaLiga no se convierta en el ministro de deportes, que maneja a su antojo una cantidad ingente de dinero para obtener beneficios. Y lo digo así de claro. Se beneficiará el de siempre».

Por último, el presidente de la Federación avisó de que va a seguir luchando por lo que considera justicia y para el fútbol. «No estoy cansado. Me encanta mi trabajo. Soy feliz defendiendo al fútbol. Todos los que están alrededor del fútbol nos piden un acuerdo, pero si hay alguien que no quiere reunirse complicado. Es curioso porque hay alguien que hace preguntas al CSD sobre de quién es el balón y el naming (nombre oficial) de la competición, pero a la vez firma un acuerdo con un balón con una marca comercial y de naming. Es sencillo de entender que no actúa de una manera correcta. No voy a entrar en descalificaciones, en 5:00 de la mañana, ni en barras de bar. Nuestro camino es el de la rectitud y el de intentar lo mejor para el fútbol español, con nuestros aciertos y nuestros aciertos».