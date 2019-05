Los resúmenes de todos los partidos de la jornada 37 de Liga Domingo, 12 mayo 2019, 23:00

Athletic 3 - 1 Celta Victoria para acariciar Europa

El Athletic se ha embolsado esta tarde la victoria más plácida de toda la temporada. En la tarde de despedidas de Susaeta -que ha jugado un cuarto de hora y ha recibido la ovación del público-, Iturraspe y Rico, los bilbaínos han ganado con facilidad al Celta, un equipo que casi se ha salvado por la derrota del Girona pero que no ha mostrado en La Catedral que se jugaba la vida. Dos jugadas al inicio, con el penalti final, han sido lo único que ha ofrecido el grupo gallego. Nada más. Poco después, la pena máxima sobre Muniain, que ha marcado Raúl. Luego ha repetido el navarro después de una buena jugada colectiva. Y el despiste de Rubén Blanco para que Williams anotara el tercero. Sigue leyendo aquí

Atlético 1 - Sevilla 1 El Atlético le regala a Godín el subcampeonato

01:55 Vídeo.

Diego Godín será el gran protagonista del partido entre el Atlético y el Sevilla. El central uruguayo se despide de la que ha sido su afición durante nueve temporadas y tras disputar 275 partidos de Liga (387 entre todas las competiciones), lo que le han convertido en el extranjero con más partidos con la camiseta rojiblanca. Serán 90 minutos de emoción, de cánticos al uruguayo y de empeño de sus compañeros de regalarle una victoria el día de su adiós. Pero no lo tendrán fácil porque enfrente estará un Sevilla, que llega al Metropolitano necesitado de una victoria para mantener intactas sus opciones de jugar la próxima campaña la Liga de Campeones hasta la última jornada. Sigue leyendo aquí.

Barcelona 2 - 0 Getafe Una victoria que no sirve de duelo

02:21 Vídeo.

La victoria del Barcelona es el típico segundo plato que uno no disfruta cuando el primero se ha indigestado. Salió el conjunto de Valverde dispuesto a olvidar, si es posible, la vergonzante derrota ante el Liverpool en Champions. No lo logró por mucho que venciera al Getafe. No hay redención para la amargura continental de hace unos días. Encima, privó al conjunto madrileño de certificar su clasificación para la Champions. Lo que viene siendo un 'no come ni deja comer'. Habrá que decir que fue profesional el Barça, que sigue sumando puntos en su título liguero, pero se marcó el enésimo partido liguero en el que gana por inercia. Derrotó al Getafe casi con desgana y con goles de rebote, uno de Vidal tras rebote de Soria y otro en propia puerta cuando ya agonizaba el duelo. Sigue leyendo aquí.

Betis 2 - 1 Huesca Joaquín brilla con un doblete en un Betis ya sin opciones europeas

02:14 Vídeo.

El incombustible Joaquín Sánchez brilló con un doblete en la victoria del Betis (2-1) frente a un Huesca ya descendido, en un choque sin ritmo, pero que se animó al final con el mayor empuje de los béticos, que, pese a ganar, se quedan de forma matemática sin opciones europeas por el triunfo del Athletic. Sigue leyendo aquí.

Leganés 0 - 2 Espanyol Borja Iglesias mantiene vivo el sueño europeo del Espanyol

01:59 Vídeo.

Dos goles de Borja Iglesias dieron una importante victoria al Espanyol contra el Leganés en Butarque (0-2) y permiten a su equipo tener opciones de alcanzar los puestos europeos en la última jornada. Seguir leyendo aquí.

Real Sociedad 3 - 1 Real Madrid Un Madrid de vacaciones alimenta el sueño europeo de la Real

03:03 Vídeo.

El Real Madrid despidió su temporada a domicilio como no podía ser de otra manera, con una nueva derrota ante una Real Sociedad que seguirá soñando con Europa hasta la última jornada. Ni siquiera un inicio prometedor y un golazo de Brahim Díaz en los primeros minutos sirvieron para enchufar a un equipo que arrojó la toalla hasta semanas, incluso meses. Sigue leyendo aquí.

Ekambi y el VAR aseguran la salvación del Villarreal

02:33 Vídeo.

El Villarreal puso fin a la agonía que ha supuesto esta temporada al conseguir matemáticamente la permanencia tras superar al Eibar por 1-0, con un gol de Ekambi en una segunda parte, en la que tras consultar el VAR, el árbitro anuló un gol del Eibar a cinco minutos del final. Sigue leyendo aquí.

Rayo Vallecano 1 - 2 Valladolid El Valladolid celebra su permanencia en Vallecas

01:54 Vídeo.

El Valladolid, con goles de Enes Unal y Sergi Guardiola, celebró la permanencia en Primera con una victoria en Vallecas frente al Rayo que unida a la derrota del Girona con el Levante le permite seguir en la máxima categoría. Sigue leyendo aquí

Valencia CF 3 - 1 D. Alavés El Valencia depende de sí mismo para ser cuarto

02:26 Vídeo.

El Valencia hizo los deberes en Mestalla al remontar ante el Alavés con un 3-1 final, lo que unido a la derrota del Getafe en Barcelona, le hace depender de sí mismo en la última jornada de Liga para alcanzar el cuarto puesto y jugar la Liga de Campeones. Sigue leyendo aquí.

Girona 1 - 2 Levante UD El Levante asegura la permanencia y deja al Girona en el abismo

02:42 Vídeo.

El Levante competirá una temporada más en LaLiga Santander al derrotar este domingo por 1-2 a un Girona que encajó su octava derrota en los últimos nueve partidos y queda con pie y medio en Segunda. Sigue leyendo aquí.