La Real Sociedad elimina de su camiseta un león, la imagen de su nuevo patrocinador principal El club ha firmado un acuerdo de tres años con el fondo de financiación Baghdadi Capital, cuyo logo incluye al felino, ahora desaparecido en su equipación

A la Real Sociedad no le gustan los leones con los que tanto se identifican el Athletic y su afición. El club donostiarra ha eliminado la imagen de este felino del logo de su nuevo patrocinador principal, el fondo de financiación Baghdadi Capital, con el que ha firmado un acuerdo para las tres próximas temporadas. La vinculación conlleva lucir la marca en el frontal de la camiseta del primer equipo masculino, así como en la ropa oficial de entrenamiento y paseo. También estará presente en soportes de Anoeta y Zubieta.

Tal y como puede apreciarse en la web oficial de la empresa, a Baghdadi Capital le acompaña un imponente león de perfil. Un detalle importante que ha desaparecido durante la presentación de este acuerdo. En su lugar, aparece el escudo txuri-urdin. El sponsor se define como un «family office global». Lo que viene a ser, según el comunicado de la Real, «el grupo integra compañías especializadas en financiación empresarial, así como en sectores estratégicos como el inmobiliario o las inversiones estratégicas selectivas, con un enfoque en la rentabilidad y el compromiso social». Además, «ofrece soluciones de financiación flexibles, adaptadas a las necesidades de cada empresa, proporcionando liquidez inmediata para cubrir operaciones, impulsar inversiones y fortalecer el crecimiento sostenible». La empresa, con sede en Madrid y capital 100% español, fue fundada en 2023 por el empresario Baihas Baghdadi.

Para entender que la desaparición del león no es casualidad hay que posar la vista en Butarque. Resulta que Baghdadi Capital ha apostado fuerte esta temporada por las patrocinios deportivos para potenciar su imagen y alcanzaba en julio un acuerdo para esponsorizar por cuatro años al Leganés. El trato incluía un espacio para su imagen en la parte frontal del pantalón de la primera equipación. Y en este caso, luce el al animal.

Los responsables del nuevo patrocinador han conocido este jueves por la mañana las instalaciones de Zubieta y, ya por la tarde, han acudido al Estadio de Anoeta. Allí los futbolistas del primer equipo, Aritz Elustondo, Álex Remiro, Ander Barrenetxea, Brais Méndez y Orri Óskarsson han posado con las nuevas indumentarias con el logo de nuestro nuevo patrocinador principal. En el acto también han participado el presidente de la entidad realista, Jokin Aperribay, y Baihas Baghdadi, presidente ejecutivo y fundador de Baghdadi Capital.

Jokin Aperribay ha agradecido a la empresa «la ilusión con la que entras en este proyecto. Ha sido una conversación honesta y sincera. Es un acuerdo para tres años ampliable hasta cinco. Esperamos que sea una relación muy fructífera para ambos». Baihas Baghdadi, por su parte, ha declarado que «es un gran honor ser patrocinador de la Real, un sueño hecho realidad. Ambas entidades compartimos los mismos valores: trabajo duro, constancia y el no cortoplacismo. Es el match perfecto. Esta esponsorización es la mejor manera de expresar lo que somos».