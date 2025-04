El Principito se apaga

Sin Champions, sin Copa y, salvo hecatombe final de Barça y Real Madrid, sin Liga, el Atlético no levanta cabeza desde el famoso resbalón ... de Julián Álvarez en la tanda de penaltis ante el club blanco. Una factura física y mental que atormenta a los colchoneros, con el Cholo Simeone a la cabeza. El excelente equipo que llegó a encadenar 15 victorias consecutivas, récord histórico, y soñaba a lo grande, se ha caído hasta el punto de que solo ha sido capaz de vencer en uno de sus últimos seis encuentros, un triunfo estéril porque fue el de la vuelta de octavos de Champions ante su eterno rival y a la postre supuso la eliminación de los colchoneros.

Explicaciones hay muchas, pero la crisis del Atlético coincide con la sequía de Antoine Griezmann, indiscutible para su entrenador más allá del estado de forma por el que atraviese y con un año más de contrato, pero con su futuro en el aire. Al francés, ya con 34 años y una ficha de unos 10 millones anuales, la mitad de lo que percibía en el Barça porque para regresar aceptó tan drástica reducción de sueldo, siempre le ha atraído Estados Unidos y en su club trabajan para remodelar la plantilla. Un caso parecido al de Koke, aunque el capitán cumple contrato este verano.

«Cada persona tiene durante el año distintos momentos, mejores y otros no tan buenos. Cuando nos acostumbran a mostrar tanta creatividad, tanta jerarquía, talento y gol y eso no aparece, aparece la necesidad de que vuelva», argumentó Simeone en la previa del choque copero ante el Barça. Pero esa versión potente de Griezmann no se vio tampoco ante los culés. Tras resultar una vez más intrascendente, acabó sustituido por Riquelme a diez minutos del final.

Griezmann ha marcado 16 dianas y ha dado siete pases decisivos en los 44 partidos que suma este curso, unas cifras aceptables, pero en los últimos dos meses solo ha sido capaz de anotar en la ida de la semifinal copera jugada en Montjuic y se ha visto muy alejado del gol. Si se atiende al torneo de la regularidad, no ve puerta desde que atinó en el 2-0 frente al Mallorca del 1 de febrero.

La renuncia a Francia

Autor por lo tanto de solo un tanto en los 12 pleitos recientes, el Principito tiene complicado repetir los registros de la pasada campaña, en la que vio puerta 24 veces y ofreció ocho asistencias en 48 partidos, lo que supone un promedio anotador de medio gol por partido en los 3.917 minutos que disputó de rojiblanco. De aquí al final, en las nueve jornadas de Liga que faltan, debería anotar ocho goles.

Renunció a jugar incluso con Francia desde el pasado septiembre, tras la Eurocopa de Alemania y los encuentros de la Liga de Naciones ante Italia y Bélgica, para centrarse en el Atlético, pero su rendimiento parece en declive, sin la chispa, el olfato y la determinación de antaño. Desde que el 25 de febrero selló el 0-2 provisional en Montjuic, a pase de su socio Julián Álvarez, Antoine se ha secado, y con él su equipo.

En todo caso, Griezmann es el segundo jugador con más minutos en el Atlético esta temporada (3.191), solo superado por los 3.450 del portero Jan Oblak. En el duelo ante el Espanyol de la pasada jornada, se convirtió en el jugador extranjero con más partidos disputados en la Liga. Ante los pericos, el francés jugó su duelo 521 y superó a Leo Messi. A lo largo de sus casi 433 ejercicios en el Atlético, 197 goles, más que nadie en la centenaria historia del club, y 91 asistencias en 33.297 minutos. Es el séptimo jugador de la historia colchonera con más presencias, solo superado por Koke, Adelardo, Oblak, Correa, Tomás Reñones y Juan Carlos Aguilera. Una layenda.