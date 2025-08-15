El Barça inicia la defensa del título pendiente de las inscripciones

Daniel Panero Viernes, 15 de agosto 2025, 17:39 Comenta Compartir

El Barcelona 2025-26 echa a andar de forma oficial este sábado en Mallorca. El conjunto que dirige Hansi Flick se mide a los bermellones en Son Moix con un ojo puesto todavía en todos los problemas extradeportivos que ha vivido el club con las inscripciones y la reforma del Camp Nou, pero también con el objetivo de empezar con buen pie la defensa del título de Liga. No estará Lewandowski, con problemas físicos, pero sí que apuntan a poder jugar Joan García y Rashford, a los que el club espera inscribir antes de que el balón comience a rodar.

«Siempre está bien empezar con victorias, creo que tenemos la calidad necesaria para ser mejor equipo. Lo importante es creer en nuestra misión y estilo, en cómo queremos jugar. Todo el mundo debe tener confianza para afrontar el reto», afirmó el técnico alemán en la rueda de prensa previa al partido de su equipo contra el Mallorca. Flick es consciente de la importancia que tiene empezar con buen pie, pero sabe también que será un encuentro complicado ya que el Barcelona está todavía inmerso en la búsqueda de su mejor tono.

Para llegar a ese punto, el Barça ha firmado una pretemporada larga, plagada de retos físicos y con cuatro partidos que han dejado entrever que Flick quiere mantener la alta intensidad del pasado curso. Ese será el principal objetivo del germano, que no quiere relajaciones. «Hay margen para aprender, mejorar y depurar nuestro estilo de juego. Queda mucho por delante. El camino es largo», aclaró Flick, que aprovechó para mandar un dardo al club por la incertidumbre en cuanto a las inscripciones. «No estoy contento, pero confío en el club y tenemos que esperar hasta mañana», señaló.

El primer paso lo deberá dar sin su gran goleador. Lewandowski no estará en Mallorca por unos problemas musculares en su bíceps femoral y es la principal ausencia junto a Ter Stegen, recién operado de la espalda, y Szczesny, cuya inscripción aún está en el aire. Son las bajas seguras en una expedición que ha viajado a tierras baleares pendiente todavía de las dichosas inscripciones. Joan García debería ser registrado con el 80% del salario de Ter Stegen, mientras que Rashford sería el siguiente gracias al aval de siete millones de euros que la junta directiva aprobó este mismo miércoles.

Si ambos futbolistas finalmente entran en la convocatoria, Flick podría disponer de un once muy similar al que disputó el Trofeo Joan Gamper contra el Como el pasado fin de semana. Joan García debutaría en competición oficial, Cubarsí y Araujo serían los centrales, Pedri y Frenkie de Jong tendrían a su disposición la sala de máquinas y arriba la incógnita son los acompañantes de Lamine Yamal y Raphinha. Fermín López parte con ventaja sobre Dani Olmo para la mediapunta y Rashford y Ferran Torres disputan un puesto de ariete en el que el inglés sigue pendiente de disponer de ficha.

Un rival con incógnita

Enfrente estará un equipo que es una incógnita. El Mallorca finalizó la temporada con muchas dudas, dejando escapar la oportunidad de alcanzar puestos europeos y con sensaciones extrañas. Esa irregularidad todavía pesa, por eso Jagoba Arrasate quiere empezar con buen pie ante el Barça para conseguir una inyección anímica. «Empezamos contra el vigente campeón, en casa, y será un partido dificilísimo. Vamos a prepararnos bien. La única forma de competir ante el campeón es acercándonos a nuestra mejor versión», afirmó el técnico vasco.

Para ello, Arrasate tendrá que hacer ajustes ante la baja de Samu Costa. El centrocampista portugués no estará por una contusión con edema en la rodilla izquierda, pero la realidad es que Jorge Mendes ha estado esta semana en la isla tratando de resolver el futuro del jugador, con varias ofertas sobre la mesa. Es la única baja para el técnico vizcaíno, que podrá formar un once de garantías en el que la gran atracción puede ser Pablo Torre, que debutará ante su exequipo, y el siempre correoso y peligroso Muriqi, la gran amenaza para la defensa de Flick.

-Alineaciones probables:

Real Mallorca: Leo Román, Morey, Valjent, Raíllo, Mojica, Mascarell, Morlanes, Asano, Pablo Torre, Darder y Muriqi.

Barcelona: Joan García, Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde, Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha y Ferran Torres.

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz).

Estadio: Son Moix.

Hora y TV: 19:30 h. Movistar LaLiga.