Lucha por evitar el descenso La permanencia más cara El Girona de Eusebio ocupa actualmente la única plaza de descenso por decidir. / Óscar del Pozo (AFP) Con dos jornadas por delante y Huesca y Rayo en Segunda, la tercera plaza de descenso podría irse incluso a su máximo histórico de 43 puntos JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Miércoles, 8 mayo 2019, 18:44

Con dos jornadas de Liga por delante y Huesca y Rayo Vallecano ya en Segunda, la lucha por eludir la tercera plaza de descenso se ha convertido en uno de los grandes alicientes de la recta final del campeonato. Girona, Valladolid, Levante, Villarreal y Celta están metidos de lleno en una vorágine de cálculos y cábalas basadas en intuiciones, razonamientos y deseos, pero lo cierto es que semejante competencia amenaza con encarecer la salvación hasta máximos históricos, algo que no parecía probable hace unas semanas.

Celta, Villarreal y Levante ya tienen en su haber ahora mismo 40 puntos, dos más que el Valladolid y tres más que el Girona, que sería ahora mismo equipo de plata. Teniendo en cuenta que los catalanes reciben al Levante en Montilivi en el único duelo directo de la penúltima jornada, ambos equipos pueden quedarse en la cuarentena de puntos si los de Eusebio consiguen imponerse, superando a los granotas en la tabla por golaveraje tras el 2-2 del Ciutat de València.

Por su parte, el Valladolid viaja a Vallecas para rendir visita a un Rayo ya descendido. Si la necesidad acaba imponiéndose, los blanquivioletas sumarían 41 puntos. Por último, Celta y Villarreal podrían acercarse a la salvación en esta jornada si logran una victoria que les lleve hasta los 43 puntos, una cifra que en caso de que se den los supuestos anteriormente comentados no aseguraría a ninguno la tranquilidad total ante la posibilidad de triples y hasta cuádruples empates.

Los gallegos lo tienen más complicado en su visita a un Athletic que buscará garantizarse en San Mamés la séptima plaza, que otorga plaza europea con Barça y Valencia, finalistas de Copa, en puestos de competición continental. Por su parte, el 'submarino' tiene una excelente oportunidad en La Cerámica ante un Eibar sin nada en juego, más allá de unas posibilidades más que remotas de acabar en la séptima plaza.

En resumen, si Girona y Valladolid ganan en la jornada 37, los 43 puntos ya no asegurarían la permanencia a falta de la última jornada liguera. La cifra contrasta con las puntuaciones del mejor de los descendidos en las últimas temporadas, que no alcanza la cuarentena desde el Villarreal de la 2011/12, que tras disputar la Champions acabó perdiendo la categoría con 41, a uno de 42 puntos de un salvado Granada. La pasada temporada, el Deportivo fue el mejor de los tres equipos que bajaron a Segunda, con unos exigüos 29 puntos que hicieron que el Leganés respirase más que tranquilo con los 43 puntos que acabó logrando, que justo un año después podrían no ser suficiente botín. En la campaña 2016/17, a los pepineros les bastaron incluso 35 unidades para mantener la categoría, las mismas con las que el Granada se salvó en la 2014/15, provocando la caída de un Eibar que también sumó 35 y que finalmente fue repescado por el descenso administrativo del Elche.

Para hallar un descenso con 43 puntos en una Liga de 38 partidos hay que remontarse a la campaña 2010/11, cuando el Deportivo perdió la condición de equipo de Primera a pesar de sumar esa cifra que a priori todo el mundo del fútbol fija como suficiente. Este es el único precedente hasta la fecha en una Liga de 20 equipos y tres puntos por victoria. Con 42 bajaron el Betis, por partida doble en la 2008/09 y en la 1999/00, y el Osasuna en la 2007/08. Con 41, el Villarreal en la 2011/12, el Valladolid en la 2003/04 y el Oviedo en la 2000/01, y con 40, el Oviedo en la 1997/98. Por otra parte, el Rayo, el Extremadura y el Sevilla descendieron en la temporada 1996/97 con 45, 44 y 43 puntos, respectivamente, pero en una Liga de 22 equipos y 42 jornadas en la que bajaron hasta cinco equipos para regresar al formato de 20 clubes.

- Puntuación del peor de los salvados y del mejor de los descendidos en Ligas de 20 equipos y tres puntos por victoria:

17/18: Leganés 43, Deportivo 29

16/17: Leganés 35, Sporting 31

15/16: Sporting 39, Rayo 38

14/15: Granada 35, Eibar 35

13/14: Almería 40, Osasuna 39

12/13: Celta 37, Mallorca 36

11/12: Granada 42, Villarreal 41

10/11: Mallorca 44, Deportivo 43

09/10: Málaga 37, Tenerife 36

08/09: Getafe 42, Betis 42

07/08: Osasuna 43, Zaragoza 42

06/07: Athletic 40, Celta 39

05/06: Racing 40, Alavés 39

04/05: Mallorca 39, Levante 37

03/04: Racing 42, Valladolid 41

02/03: Espanyol 43,Recreativo 36

01/02: Osasuna 42, Las Palmas 40

00/01: Osasuna 42, Real Oviedo 41

99/00: Real Oviedo 45, Betis 42

98/99: Extremadura 39, Villarreal 36

97/98: Compostela 44, Real Oviedo 40