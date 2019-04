Oblak renueva con el Atlético hasta 2023 El portero esloveno amplía dos temporadas más un vínculo que expiraba en 2021 y tendrá una cláusula de rescisión de 120 millones de euros JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Miércoles, 17 abril 2019, 13:57

La noticia que esperaba con ansia la afición colchonera se ha materializado este miércoles. El Atlético de Madrid ha hecho oficial a través de un vídeo en las redes sociales del club la ampliación de contrato del portero esloveno Jan Oblak con el club rojiblanco. De este manera, el guardameta, uno de los pilares del proyecto de Simeone, queda vinculado al Atlético hasta 2023, con una cláusula de rescisión de 120 millones de euros.

El esloveno, de 26 años, llegó al Atlético en el verano de 2014, tras la salida de Thibaut Courtois rumbo al Chelsea. Desde entonces se ha convertido en pieza indispensable de un equipo que con él como guardián de la portería ha conquistado una Europa League, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España, además de llegar a la final de la Champions en 2016.

A título individual, Oblak ha conquistado los últimos tres Trofeos Zamora al guardameta y camina con paso firme hacia un cuarto galardón que le dejaría sólo por detrás de Víctor Valdés y Antoni Ramallets en el palmarés. Oblak ha encajado sólo 21 tantos en 32 jornadas, registro que le convierte en el portero menos goleado del campeonato con un gran margen de diferencia. En el total de sus cinco temporadas como colchonero, alcanza ya la cifra de 203 encuentros disputados, en los que además apenas ha recibido 132 goles.

«Estoy muy contento, muy feliz por renovar. Se habló mucho de este tema y al final hemos llegado a un acuerdo. Soy una persona que va año a año pero ya han pasado cinco. No me imaginaba que el tiempo iba a pasar tan rápido pero aquí estoy, siempre he dado lo mejor de mí y voy a defender con todo estos colores», señaló Oblak en el vídeo en el que el Atlético anunció el acuerdo.

«Me gustaría agradecer a toda la gente que me ayudó a seguir aquí, especialmente a mi representante, Miha Mlakar, que me ha acompañado durante toda mi carrera y que ha hecho lo posible para renovar. También a la directiva del club y a mi familia, que siempre está a mi lado, apoyándome cada día. Voy a seguir trabajando cada día para dar lo mejor de mí. ¡Aúpa Atleti!», concluyó el esloveno.