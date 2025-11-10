El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nuevos insultos racistas en Mestalla: «Abde dame un 'segarro'»

Los radicales del Valencia, ubicados cerca de uno de los córneres, estallaron contra el futbolista marroquí del Betis, que tuvo una disputa con el jugador local Tárrega

A. Mateos

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:14

Comenta

El Valencia-Betis (1-1) disputado ayer en Mestalla fue un duelo cargado de tensión, especialmente tras el gol del empate del Betis. Cucho Hernández aprovechó un error de Tárrega en defensa y tras recibir una gran asistencia de Ez Abde, puso las tablas en el marcador. Segundos después, las cámaras captaban cómo este último y el central del Valencia se encaraban hasta tal punto que el equipo local pidió la expulsión del verdiblanco por un supuesto cabezazo, que el árbitro no consideró punible.

Adrián Cordero Vega sancionó la actitud de ambos con una tarjeta amarilla para cada uno por «encararse con un adversario sin llegar al insulto ni la amenaza». La decisión enfadó a la grada, que estalló con una sonora pitada contra el colegiado y el jugador del Betis. Pero desde uno de los fondos del estadio, las protestas fueron a más.

Radicales del Valencia, que habitualmente se ubican en uno de los córneres del estadio, la tomaron con Abde y tras el lance con Tárrega gritaron en repetidas ocasiones «Abde dame un 'segarro'». Una expresión que se utiliza para imitar en tono burlesco el acento de los magrebíes, de donde procede el futbolista del Betis.

@josevmr 🤣 #valenciacf #betis #mestalla #laliga #viral ♬ sonido original - Jose V. | ✈️🌍

El árbitro no lo reflejó en el acta y calificó de «normal» la actitud del público local. Tampoco las televisiones se hicieron eco del momento. Los cánticos racistas se han descubierto por un aficionado que se encontraba en Mestalla anoche y captó el momento de la ofensa con su teléfono móvil. Después lo subió a sus redes sociales.

Llueve sobre mojado en Valencia. Tres de sus aficionados ya fueron condenados recientemente a ocho meses de cárcel por proferir insultos racistas a Vinicius Junior. Aquellas imágenes dieron la vuelta al planeta y el brasileño las incluyó en su documental de Netflix, donde aborda entre otras facetas la lucha contra el racismo.

Al finalizar el partido, los jugadores de ambos equipos acabaron envueltos en una tangana en el centro del campo, de la que salieron amonestados Hugo Duro (Valencia) y Chimy Ávila (Betis).

