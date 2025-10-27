El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ochotorena, en el banquillo del Valencia junto a Ernesto Valverde en 2012.

Muere a los 64 años el portero vasco José Manuel Ochotorena, leyenda de la selección

Emblemático preparador de guardametas del Valencia y de la Roja, llegó a conquistar dos Eurocopas y un Mundial

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Lunes, 27 de octubre 2025, 08:52

Luto en el fútbol español. El excancerbero vasco José Manuel Ochotorena falleció este domingo en Valencia a los 64 años. Nacido en Hernani en 1961, era el actual preparador de porteros del Valencia, pero el año pasado fue diagnosticado de una enfermedad que le apartó de los terrenos de juego. También labró una exitosa carrera en la selección española, ganando dos Eurocopas, en 2008 y en 2012, y el Mundial de 2010.

Como jugador, llegó a alzarse con un Trofeo Zamora en el año 89, defendiendo la meta del Valencia. El guipuzcoano deleitó en su etapa como futbolista profesional con el club ché entre las temporadas 1988 y 1992. Después, ya retirado, volvió al club como entrenador de porteros en dos ciclos diferentes. En el primero de ellos, en la temporada 2012-2013, coincidió con Ernesto Valverde como técnico tras la destitución de Mauricio Pellegrino.

Ochotorena inició su carrera como jugador en el Real Madrid, donde jugó nada menos que 15 temporadas. Aunque fue portero suplente, alzó tres Ligas, una Copa del Rey y dos Copas de la UEFA. Después fichó por el Valencia y se convirtió en una leyenda en el club ché. Ya en los últimos tiempos de forma residual formó parte del Tenerife, el Logroñés y el Racing de Santander, equipo en el que se retiró.

Desde el Valencia CF han lamentado profundamente su fallecimiento. «Mítico portero del Valencia CF, donde llegó a ser trofeo Zamora, siguió forjando su leyenda y dejando una huella imborrable como formador de porteros. Con este rol también se convirtió en campeón de Europa y del mundo con la selección española. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos. Te vamos a echar mucho de menos, compañero», han escrito en el perfil oficial de X del club valenciano. Asimismo, la entidad ché ha compartido un emotivo vídeo para rendirle un pequeño homenaje.

Dos Eurocopas y un Mundial

Con la selección fue internacional en una ocasión. Fue en un partido amistoso contra Polonia disputado el 20 de septiembre de 1989 en A Coruña. Fue un debut más bien simbólico, ya que Ochotorena sólo saltó al campo para jugar los últimos 10 minutos del encuentro. Fue uno de los integrantes del combinado nacional que participó en el Mundial de Italia 90, como uno de los porteros suplentes de Andoni Zubizarreta.

Sin embargo, su papel en La Roja fue más relevante como preparador de porteros. Comenzó su labor en la selección española durante la preparación la Eurocopa del 2004 y en el año 2021 dejó el cargo. Durante su estancia la selección obtuvo sus mayores logros: dos Eurocopas y un Mundial. Tras el anuncio de su marcha, la selección le brindó una bonita despedida. «Gracias, Ochoto, por tantos años de trabajo, dedicación y éxitos. ¡Siempre serás parte de nuestra familia!», escribieron entonces en X.

