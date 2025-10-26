El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo El Bilbao Basket-Andorra, minuto a minuto
Vinicius, cabreado tras ver que era el cambiado. Afp
Clásico

Monumental cabreo de Vinicius al ser sustituido en el clásico

El delantero brasileño se marchó en el minuto 72 y se fue directo a los vestuarios visiblemente enfadado y haciendo aspavientos

Javier Varela

Javier Varela

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:09

El clásico de este domingo abrió un nuevo 'caso Vinicius'. El delantero brasileño del Real madrid fue el elegido por Xabi Alonso para ser sustituido en el minuto 72 y se marchó del terreno de juego haciendo claros aspavientos y gestos de mucho enfado.

Cuando el brasileño vio el dorsal '7' empezó a gesticular, a señalarse como pidiendo explicaciones y haciendo gestos de enfado dirigidos al banquillo de Xabi Alonso.

Lejos de disimular su enfado, el camino por el césped estuvo acompañado de gestos, palabras y un ostensible enfado. Estaba tan 'caliente' Vinicius, que cuando se marchó del terreno de juego no saludó ni miró a su entrenador y se fue directo a los vestuarios.

Poco después se le vio de nuevo en el banquillo, pero con un gesto serio y junto al portero suplente Lunin, que le dedicó un gesto cariñoso para animar a su compañero.

Segundo cabreo de esta temporada

Es la segunda vez esta temporada que Vinicius muestra su enfado al ser el elegido apra un cambio. En la quinta jornada, en la victoria del Real madrid ante el Espanyol (2-0), Xabi Alonso decidió que el brasileño abandonara el campo en el minuto 77.

Entonces, Vinicius también se marchó del césped haciendo ostensible gestos de enfado, sin saludar a su entrenador y marchándose directamente a los vestuarios. Aunque como este domingo, pocos minutos después regresó al banquillo a ver el resto del partido.

