Mikel Merino: «Si Urrutia ha dicho que no hubo interés, no soy nadie para decir lo contrario» Mikel Merino posa con la camiseta de la Real Sociedad en su presentación. El navarro, que ha sido presentado este lunes como nuevo jugador de la Real, no ha querido entrar en polémicas con el presidente del Athletic, que rechazó que se hubiera interesado en contratarle ÁLVARO VICENTE Lunes, 16 julio 2018, 15:52

Mikel Merino ha considerado en su presentación como nuevo jugador de la Real Sociedad que está en el «lugar idóneo para crecer como futbolista». El navarro, como ya hiciera su padre, no ha querido entrar a desmentir al presidente del Athletic, Josu Urrutia, que dijo hace unos días que no han intentado ficharle. «No soy nadie para desmentir ni confirmar nada. Si ha dicho que no hubo interés, no soy nadie para decir lo contrario».

El presidente txuriurdin, Jokin Aperribay, ha tenido las primeras palabras de agradecimiento para el futbolista. «La Real tenía mucha ilusión en que estuvieras aquí desde hace tiempo, estás cerca de casa y entras a vestuario joven con ganas de hacerlo bien». El presidente además ha confirmado que se ha pagado 12 millones de euros para poder sacarle de Newcastle y el jugador tendrá una cláusula de 45 millones en las tres primeras temporadas y de 50 en las dos últimas de su contrato.

Merino ha agradecido estas palabras: «Gracias por el interés que habéis puesto y por hacerme sentir como en casa desde el primer día. Sé que vengo a un gran club y estoy muy contento. Vengo al lugar idóneo para crecer como persona y futbolista. Es algo muy bonito estar aquí porque habéis puesto mucho interés desde hace tiempo y se agradece».

«Quiero ser importante en esta Liga»

Al ex de Osasuna le hace ilusión ampliar la lista de jugadores navarros que han triunfado en la Real Sociedad: «Si hay un lugar en el que sentirme identificado ese sitio es la Real. Es un proyecto ilusionante en un club en el que siempre se ha jugado bien a fútbol en la Real».

Ha confesado que no vuelve a LaLiga con deudas pendientes como podría intuirse sino que «simplemente tenía ambición por volver a la liga. Es un reto importante. He visto cómo funcionaba el extranjero y ahora quiero ser importante en esta Liga».

Garitano y su equipo le da buen feeling: «Es muy profesional. Por lo que he podido ver el equipo tiene buen ritmo y el trato es cercano. Hay predisposición para sacar lo mejor de cada jugador». Ha admitido que su demarcación favorita es la de mediocentro aunque «si puede estar un poco por delante, todavía mejor. Lo más importante es jugar».