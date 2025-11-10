Messi regresa al Camp Nou y sueña con poder despedirse como jugador del Barça El astro argentino realizó una visita sorpresa al estadio en remodelación y mandó un mensaje emotivo a la afición culé y un dardo a Laporta

David Hernández Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:28 | Actualizado 12:40h.

En Barcelona nadie olvida a Messi y el propio futbolista argentino aún guarda un profundo cariño al club en el que se convirtió en leyenda del fútbol. Durante la noche del domingo, el jugador más condecorado de la entidad azulgrana en su historia realizó una visita sorpresa al Camp Nou, como ha hecho saber mediante una publicación en la red social Instagram. En las fotos se puede apreciar como el argentino contemplaba las obras del estadio desde fuera, aunque también se dio el lujo de pasearse por el césped en el que tantos goles anotó en su carrera.

Lo más emotivo en la publicación es el mensaje que mandó a los culés. «Un lugar que extraño con el alma, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo», expresó Messi hacia sus aficionados. El argentino se llevó a Miami una parte del Barça, al seguir jugando con Jordi Alba, Sergio Busquets o Luis Suárez. Sin embargo, con el anunciado retiro a final de año de los dos primeros, Messi pierde una de las últimas cosas que le vinculaban al club azulgrana.

La marcha del rosarino del Camp Nou fue muy dura, ya que el mejor jugador en la historia del club no tuvo una despedida, ni mucho menos, a la altura de la que se esperaría. El propio futbolista aprovechó las últimas líneas de su mensaje para manifestar este sueño de volver algún día, de alguna manera, para cerrar el ciclo de la forma que todos quieren. «Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...» dijo Messi para cerrar su dedicatoria nostálgica al equipo de su vida.

Esos puntos suspensivos del final han levantado polémica en redes, insinuando que van dirigidos hacia el presidente del Barcelona, Joan Laporta. El mal entendimiento entre ambos y la situación financiera del club impidieron que Messi continuara en el Barça. Esta teoría cobra fuerza, con numerosos testimonios que advierten sobre el enfado del argentino con Laporta, que aún no habría sido paliado cuatro años después. El presidente culé estaría dispuesto a realizar el homenaje que el propio Messi también desea, pero no parece que vaya a ocurrir mientras no cambie el mandato del Barcelona.