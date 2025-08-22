Mastantuono hechiza a Xabi Alonso y apunta al Tartiere

Xabi Alonso suele tomar distancia cuando se le invita a individualizar tras los partidos. Pero, como ocurre con tantas cosas en la vida, siempre hay ... excepciones. Al entrenador del Real Madrid le cambia la cara cuando le mencionan a Franco Mastantuono. El argentino sedujo al vasco desde la primera toma de contacto que mantuvieron. Fue un flechazo inmediato. Y la relación entre ambos va 'in crescendo'. Hasta tal punto que no es descartable que el ex de River Plate tenga su bautismo de fuego como titular este domingo frente al Oviedo.

«Ya le veía que podía aportar y ha tenido buenos minutos. No ha podido estar entrenando con nosotros, pero se ha estado preparando. Tenía muchas ganas y a veces lo emocional pesa más que lo trabajado. Ha tenido buen impacto y es buena noticia que haya hecho su debut», destacó Xabi Alonso después de que Mastantuono firmase un prometedor estreno como jugador del Real Madrid el martes contra Osasuna.

Cinco días después de alcanzar la mayoría de edad y ser presentado por Florentino Pérez como nuevo galáctico en ciernes, el extremo nacido en Azul fue recibido por el Santiago Bernabéu con la expectación propia de quien está llamado a dejar una profunda huella. «Franco, Franco», coreó el coliseo blanco, antes de que algunos se percatasen de los ecos pretéritos de dicho cántico y añadiesen el apellido del joven al grito de guerra.

Corría el minuto 68 de partido y Mastantuono daba el relevo a Brahim. Su impacto fue considerable tratándose de un recién llegado. Completó con éxito 17 de los 19 pases que intentó, realizó un regate, solo perdió un balón, estuvo cerca de materializar su primer pase de gol con un venenoso centro a balón parado que fue directo a la cabeza de Tchouaméni e incluso acarició el tanto en un remate que terminó desbaratando Sergio Herrera. Unos minutos prometedores que tendrá en cuenta Xabi Alonso a la hora de confeccionar el once que se medirá el domingo al Oviedo.

Una decisión de profundo calado

No en vano, la pujanza de Mastantuono contrasta con la gris actuación que ofreció Brahim ante Osasuna. La presencia del malagueño fue quizás la nota más reseñable del once del Real Madrid en la primera jornada de Liga porque suponía dejar en el banquillo nuevamente a Rodrygo, avivando de esta forma las señales que apuntan a una posible salida del brasileño antes de que se cierre el mercado de fichajes el 1 de septiembre.

El '21', que ya formó de inicio en el único amistoso de pretemporada disputado por el Real Madrid, tenía una nueva oportunidad para hacerse fuerte en esa plaza del frente ofensivo junto a Vinicius y Mbappé, mientras Bellingham sigue recuperándose de la intervención a la que se sometió para acabar de una vez con los problemas en el hombro izquierdo que venía arrastrando, pero no fue su noche. Aunque no falló ni un pase, perdió tres balones y no fue ese elemento desequilibrante que precisaba el Real Madrid para desarbolar a la zaga navarra. Ese discreto papel del internacional por Marruecos, unido al escaso protagonismo que ha tenido Rodrygo desde la llegada de Xabi Alonso y a la satisfacción del guipuzcoano con su último refuerzo pueden impulsar a Mastantuono al once, si no este mismo domingo, más pronto que tarde.