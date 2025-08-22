El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Franco Mastantuono escucha las indicaciones de Xabi Alonso antes de debutar con el Real Madrid. Mariscal (Efe)
Jornada 2

Mastantuono hechiza a Xabi Alonso y apunta al Tartiere

La discreta actuación de Brahim ante Osasuna y el mal momento por el que atraviesa Rodrygo pueden suponer un impulso para el nuevo diamante del Real Madrid

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Viernes, 22 de agosto 2025, 16:02

Xabi Alonso suele tomar distancia cuando se le invita a individualizar tras los partidos. Pero, como ocurre con tantas cosas en la vida, siempre hay ... excepciones. Al entrenador del Real Madrid le cambia la cara cuando le mencionan a Franco Mastantuono. El argentino sedujo al vasco desde la primera toma de contacto que mantuvieron. Fue un flechazo inmediato. Y la relación entre ambos va 'in crescendo'. Hasta tal punto que no es descartable que el ex de River Plate tenga su bautismo de fuego como titular este domingo frente al Oviedo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gatibu ya no volverá a tocar en Bilbao
  2. 2 El SEPE rechazará la solicitud del subsidio a los desempleados que no presenten este documento
  3. 3

    Cierran playas de Cádiz y Alicante al detectarse la presencia del peligroso dragón azul
  4. 4 Un madrileño en sus primeras fiestas de Bilbao: «Tenemos mucho que aprender»
  5. 5

    Las fiestas disparan la demanda de la píldora del día después entre los jóvenes
  6. 6

    Ramontxu y Jon, de Bilbao de toda la vida
  7. 7 Tú en Pinpilinpauxa y yo en Gogorregi: el vibrador con control a distancia que enciende las fiestas de Bilbao
  8. 8 El parque infantil de un pueblo vasco con el que alucinan Marta Pombo y Luis Zamalloa: «Se han pasado de juego»
  9. 9 Muere un montañero vasco de 67 años tras sufrir una caída en el Pirineo Francés
  10. 10

    Aburto eleva el tono contra la inseguridad: «Ladrones, agresores y sinvergüenzas, ¡fuera!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Mastantuono hechiza a Xabi Alonso y apunta al Tartiere

Mastantuono hechiza a Xabi Alonso y apunta al Tartiere