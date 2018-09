Jornada 5 Lopetegui enseña su fondo de armario El Real Madrid jugará con los menos habituales ante un Espanyol que viene por la moral por las nubes JAVIER VARELA Madrid Sábado, 22 septiembre 2018, 00:52

Tiempo de rotaciones en el Real Madrid. Julen Lopetegui buscará la cuarta victoria liguera -tras el empate en San Mamés- con un equipo diferente al que deslumbró el pasado miércoles ante la Roma en la Champions League. Aunque todavía es el inicio de la temporada, la carga de minutos de algunos de los jugadores más importantes del club blanco empieza a ser excesiva y con unas semanas por delante cargadas de partidos, el choque ante el Espanyol en el Santiago Bernabéu puede ser el momento adecuado para que algunos jugadores se tomen un respiro pensando en que vienen cinco partidos en sólo 15 días. «Más que nunca se va a usar ese fondo de armario. Buscaremos siempre las mejores decisiones para tratar de ganar al rival, teniendo en cuenta el desgaste y de dónde vienes y cómo recuperamos», confesó el técnico blanco. «Con siete partidos en poco tiempo tiene más lógica», aclaró.

En estas rotaciones, el que descansará seguro será Dani Carvajal, que junto a Sergio Ramos son los únicos que han disputado los 570 minutos (120 en la Supercopa de Europa, 360 en Liga y 90 en Champions) que ha jugado el Madrid -sin contar los del doble enfrentamiento de la selección española-. «Ha tenido un problemilla pero para mañana no va a estar. Intentaremos recuperarle para el día del Sevilla», confesó Lopetegui. Álvaro Odriozola, que todavía no ha debutado con la camiseta blanca, tiene todas las papeletas para estrenarse de blanco, aunque el técnico no quiso confirmarlo. Otro que puede tener opciones de ser titular ante el Espanyol es Nacho -que ha completado los mismos minutos con el Madrid que con la selección (180)- que podría entrar como recambio del capitán o en el lateral izquierdo en lugar de Marcelo, que sólo se perdió 30 minutos en el partido ante el Girona en Montilivi (120 minutos en la Supercopa de Europa, 330 en Liga y 90 en Champions) precisamente jugados por el multiusos madridista. «El fútbol no es un once titular, pero cada partido juegan 14 y en una plantilla que quiere ganar todo, todos son importantes», justificaba Lopetegui las más que probables novedades ante el conjunto 'perico'.

Una situación similar ocurre en el centro del campo con Toni Kroos. Mientras que Modric, que ha tardado más en coger el ritmo por haberse incorporado más tarde por el Mundial, y Casemiro han tenido descanso, el futbolista alemán ha sido fijo en los planes de Lopetegui desde que comenzó la temporada. Kroos ha disputado 552 de los 570 minutos en lo que va de año y solo se perdió los últimos 18 de la Supercopa europea cuando el técnico buscó soluciones ofensivas a la desesperada. Su puesto podría ocuparlo Dani Ceballos, que ya fue titular ante el Getafe y el pasado sábado ante el Athletic. Otro zona del campo en la que puede haber rotaciones es la delantera. El vasco puede apostar por un ataque formado por Isco, Asensio y Mariano, con lo que daría descanso a Benzema (que sólo se ha perdido los últimos 28 minutos ante la Roma) y Gareth Bale (que ha sido sustituido en los cinco últimos partidos, pero siempre en el tramo final). Será un once más alternativo a lo que hemos visto en los últimos partidos, pero con esa duda que planea en la portería aunque parece que Courtois va a ser el portero ante el equipo 'perico'. Pero viendo los antecedentes en las decisiones de Lopetegui, puede pasar cualquier cosa porque «hay normalidad».

Enfrente estará el Espanyol de 'Rubi', que ha comenzado bien la temporada y que poco recuerda al equipo que salía trasquilado del Santiago Bernabéu año sí, año también. Los 'pericos' acumulan 24 partidos sin ganar en el feudo banco y no suman los tres puntos desde el 21 de abril de 1996 cuando un doblete de Jordi Lardín le dio la victoria. Será el debut de su entrenador en el Bernabéu como primer entrenador. «Como entrenador es la primera vez, fui como ayudante cuando estaba en el Barça», reconoció. «Es un hecho positivo, bonito, una motivación más. Muy contento y con ganas de dar guerra». El técnico blanquiazul llegar con la baja de David López, que no se ha podido recuperar de las molestias físicas que arrastraba y han preferido no forzar pensando en los próximos partidos, por lo que le obligará a hacer cambios en el centro de la defensa, aunque tiene «mucha confianza en los cuatro centrales». Su baja le impedirá repetiría el mismo equipo que se llevó la victoria ante el Levante en la última jornada.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois, Odriozola, Nacho, Varane, Marcelo, Casemiro, Modric, Ceballos, Isco, Asensio y Mariano.

Espanyol: Espanyol: Diego López; Javi López, Óscar Duarte, Mario Hermoso, Dídac; Darder, Marc Roca, Granero; Baptistao, Sergio García y Borja Iglesias.

Árbitro: Mateu Lahoz (Col. Valenciano)

Estadio: Santiago Bernabéu

Hora: 20:45 - beIN Sports