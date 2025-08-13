El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Flick, Xabi Alonso y Simeone, estrategas de Barça, Real Madrid y Atlético. R. C.
Liga 2025-26

Una Liga siempre imprevisible

El campeonato 2025-26 pone a prueba el inesperado cambio de tercio en favor del primer Barça de Flick ante un Real Madrid renovado por Xabi Alonso

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:02

La Liga 2025-26 alza el telón y el Barça 2.0 de Hansi Flick pone en juego un trono que la primera versión con ... el técnico alemán al frente conquistó para sorpresa general. Pocos valientes pronosticaban hace un año el triunfo del conjunto azulgrana frente a un Real Madrid que sumaba a Kylian Mbappé a un plantel capaz de conquistar Liga y Champions.

