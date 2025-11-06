El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Una colisión múltiple en la recta de Max Center causa importantes retenciones sentido Cantabria
Lamine Yamal, ante la mirada atenta de Hansi Flick. Efe

Lamine Yamal vuelve a su 'prime' y al polémico foco de la selección

El astro azulgrana, magistral en la noche de Brujas del Barça, será alistado por De la Fuente para los duelos ante Georgia y Turquía

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:58

Comenta

Muy aliviado de su pubalgia, al menos aparentemente, la actuación estelar de Lamine Yamal no alcanzó para que el Barça evitase en la noche de ... Brujas uno de sus mayores ridículos en defensa, con una vulnerabilidad sobrecogedora. Tras unos partidos mediocres, en los que como le sucedió en el clásico apenas se atrevió a encarar y jugó casi siempre sencillo y hacia atrás, frente a los belgas Lamine recuperó su mejor versión y, como dicen ahora los jóvenes, estuvo en su 'prime'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

