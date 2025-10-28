Lamine, a Vinicius en el clásico: «¿Nos pegamos?» Las cámaras de 'El Día Después' captaron la secuencia de la trifulca entre las dos estrellas del Barcelona y el Real Madrid

La trifulca entre Lamine Yamal y Vinicius al término del clásico sigue dando de qué hablar. Las cámaras de 'El Día Después' han permitido conocer qué se dijeron la estrella del Barça y la del Real Madrid cuando se disponían a entrar en el túnel de vestuarios.

El jugador blanco no dudó en encararse con Yamal para recriminarle sus palabras en la Kings League. El delantero culé calentó el partido unos días antes al decir que el club blanco «roba». En un tono desenfadado y entre risas, el '10' del Barcelona comparó al Real Madrid y Porcinos porque se ve beneficiado por decisiones arbitrales. «Por supuesto, sí, roban, se quejan...». Unas palabras que el influencer le recriminó. «¿El Madrid roba?». «Hombre, a ver, a ver...», contestó Yamal con un gesto de clara afirmación, una aclaración a la que se unió Gerard Piqué. «Esto no es discutible», añadió el exfutbolista.

Pues bien, cuando el árbitro pitó el final del encuentro, a Vinicius no se le pasó por alto el zasca de Yamal al Real Madrid. El delantero azulgrana contestó de la siguiente forma, según las cámaras del programa de Movistar+: «¿Nos pegamos?», le dijo Lamine a Vinicius, a lo que el brasileño contestó: «¡Vamos!».

La polémica sigue candente. Incluso Ibai Llanos compartió un vídeo este lunes para aclarar lo sucedido, asumiendo el 'mea culpa'. «La que se ha liado hoy en el Clásico y la que se ha liado en el mundo por lo que dijo Lamine Yamal creo que, en parte, es culpa mía y os lo voy a explicar», declaró el streamer bilbaíno.